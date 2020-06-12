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南韓「閨密干政案」終審！崔順實得關18年、罰1653萬

世界日報 / 編譯中心／綜合11日電

南韓最高法院11日對前總統朴槿惠的「閨密干政案」作出終審宣判，朴槿惠密友崔順實獲判18年有期徒刑，罰金200億韓元（約1653.7萬美元），並沒收63億韓元不法所得。

現年64歲的崔順實受到18項罪名指控，包括收賄、濫權、詐欺未遂和強迫等。而青瓦台前幕僚安鍾範則被判處4年有期徒刑，罰金6000萬韓幣。

崔順實與安鍾範因與朴槿惠共謀，強迫50多家大企業向崔順實控制的兩家基金會捐款捐款774億韓元，並向三星電子副會長李在鎔支援巨額資金，用於贊助崔順實女兒的馬術訓練費用等。

崔順實以肩傷為由，未到庭聆聽判決。崔的律師在離開法庭時受訪，批評最高法院法院沒能在不受輿論影響下秉公審理。

回憶錄自曝：因朴槿惠失婚

崔順實8日出版回憶錄《我是誰：崔瑞原獄中悔悟記》，除了描述自己與朴槿惠的關係，也透露自己當初為了輔佐朴槿惠，與前夫鄭潤會的婚姻才亮起紅燈，最後離婚收場。

崔順實透露，其實自己在青瓦臺輔佐朴槿惠期間被當成「透明人」。她補充道，「我如果追求權力，一定會想辦法為自己謀個一官半職，但朴槿惠沒有家人，我只想在一旁輔佐她，然而這也造成我和家人關係漸漸疏遠，和丈夫也開始有了嫌隙」。

崔順實 朴槿惠 捐款

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