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北韓突敵對南韓 脫北議員爆「金正恩計畫已久！」

世界日報 / 編譯張佑生╱綜合11日電

北韓近日以「散布反朝傳單」為由強烈譴責韓方，並拒絕應答為防止突發事件的軍方通訊線聯絡。對此，脫北議員太永浩表示，北韓把「對韓工作」轉變為「對敵工作」是金正恩政權準備已久的外交戰略，所謂的脫北者散布傳單只是一個藉口。

南韓中央日報報導，太永浩10日在臉書上發表文章提道，去年2月在越南河內舉行的川金會破裂。兩個月後，金正恩發表施政演講，威脅美國如果不盡快作出決定、重啟談判，北韓將走上「其他道路」。金正恩同年12月召開的勞動黨全體大會上再宣布強化核威懾，「現在此舉也是這一連串戰略的延伸」。

太永浩表示「目前只是在為落實既定計畫尋找藉口罷了」、「他們竟然讓最無力的弱勢群體——脫北者散布的幾張反朝傳單來背鍋，非常拙劣」。他還預測，未來北韓對南韓的仍將以「對敵鬥爭」的方式進行。

韓防長：做好應對南北緊張局勢

南韓國際廣播電台報導，南韓10日召開全軍指揮官會議，國防部長官鄭景斗指出，北韓拒絕履行南北合作和9.19軍事協議，並指責韓軍訓練和戰力提升，將南北關係阻塞的責任推卸到韓方。

他強調，北韓表示要把對南工作全面轉換為對敵工作，「我們應做好全面的準備態勢應對加劇的緊張局面。」他說，今年發生民間人員非法潛入軍隊、外籍人員通過泰安沿海非法入境等事件，軍方應彌補漏洞，防止此類事件再度發生。

北韓 脫北者

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