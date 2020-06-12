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散布疫情假消息？北京：歐盟對中方的指責是假訊息

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國外交部周四 (6月11日)針對歐盟指控中俄散布疫情假信息作出回應。

中國外交部發言人華春瑩語帶諷刺地說:「事實上，誰是圍繞這次新冠肺炎疫情的虛假信息的最大制造者和散播者，任何不帶偏見的人都特別清楚，國際上對此有很多報道和評論。」

她也批評歐盟內部有人散布虛假信息，表示歐盟報告「對顯而易見的事實避而不談，卻在一處提到了中國」。她說:「這種對中方的不實指責本身就是虛假信息。」

歐盟直指中俄散播假信息

歐盟周三(6月10日)公布一份新的戰略文件中，指責北京和莫斯科散播有關新冠肺炎的不實信息。

歐盟委員會在這份聲明中說：「外國參與者和某些第三國，特別是俄羅斯和中國，鎖定歐盟、其周邊地區甚至全球進行影響力行動和假訊息宣傳活動。」文件批評道:「這種由第三國策劃的行動，揭露其利用虛假或誘導性信息造成傷害的意圖。」

在文件中，歐盟專家表示，他們已經記錄下這個大規模假信息浪潮，包括在社交媒體平台上流傳的醫療保健騙局、虛假索賠、在線詐騙、仇恨言論和新冠病毒陰謀論 ，以及外國帳號使用者試圖介入歐盟國內問題等等。

「社交媒體公司應提高透明度」

歐盟委員會呼籲臉書、推特、YouTube和谷歌等社交媒體巨頭采取更多措施，打擊平台上的假信息，並刪除誤導性和危險的內容。

委員會還呼籲這些公司提高透明度，編制月度報告，詳細說明為限制新冠病毒假信息所采取的措施。

歐盟委員會副主席喬洛娃(Vera Jourova)說:「這場病毒大流行表明，假信息不僅為我們的民主健全帶來損害，也損害了我們公民的健康。」

雖然聲明對北京進行了罕見、直截了當的指責，但歐盟首席外交官試圖軟化政策文件的打擊。博雷利 (Josep Borrell)周三表示，他向中國外長保證，歐盟「不會與中國展開任何形式的冷戰」。

本文章由德國之聲授權提供】

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