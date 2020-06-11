科學家利用幹細胞 發展出人類胚胎模型

國際科學期刊「自然」（Nature）今天發表的新研究指出，科學家已使用人類幹細胞，發展出人類胚胎「藍圖」。關於嬰兒早期階段的發展，這項突破可能提供至關重要的深入理解。

英國劍橋大學（University of Cambridge）及荷蘭胡布勒支研究所（Hubrecht Institute）研究團隊表示，這項模型將讓他們得以觀察前所未見的人體形成根本過程。

人體生成發生於稱為原腸胚形成（Gastrulation）過程，期間胚胎內會形成3個不同的細胞層，隨後發展出人體的3個主要系統：神經系統，肌肉骨骼系統和消化系統。

原腸胚形成被認為人體發展的「黑盒子」時期，因為法律禁止科學家在實驗室內培養出14天以上的胚胎。

研究團隊在「自然」期刊中指出，他們發展出的胚胎模型，相當於18至21天大的胚胎，大約是原腸胚形成的相同時期。

研究人員表示，許多先天缺陷發生在這個階段，進一步了解原腸胚形成可能有助於理解不孕、流產及遺傳疾病等問題。

研究報告第一作者、劍橋大學遺傳學系專家馬蒂內茲-阿里亞斯（Alfonso Martinez-Arias）說：「我們的模型建構出部分人類藍圖。」

馬蒂內茲-阿里亞斯還說，見證這個發展過程令人興奮，在此之前一直不得研究這個過程。