全球和平指數惡化 難民多衝突增強

2020年全球和平指數出爐，冰島第1，台灣與去年相同排名第37（亞太第6）！由國際智庫「經濟與和平研究所」所做的全球和平指數顯示，全球難民人數、衝突的強度與數量都呈現惡化的趨勢，報告也指出，受到疫情影響，各國只能自掃門前雪，國際援助減少，利比亞、阿富汗和南蘇丹等國將首當其衝。

冰島第1、台灣第37

根據《歐洲動態》報導，冰島自2008年以來，穩坐全球最和平的國家，排名其後的是紐西蘭、奧地利、葡萄牙、丹麥、加拿大和新加坡，而敬陪末座的則是阿富汗，其次是敘利亞、伊拉克和南蘇丹。全球和平進展最大的地區在歐亞交界，其中亞美尼亞進步15名。然而，整體而言全球和平指數與2008年相比惡化2.5%。

全球和平指數的評比項目包含難民人數、國內外衝突的強度與數量、警察比例與軍事支出占比（主要是大國），都呈現惡化的趨勢，唯武器進出口有顯著的減少。台灣排名全球第37名，與去年相同，但分數進步了0.017，在亞太地區排行第6，在紐西蘭、新加坡、日本、澳洲和馬來西亞之後，南韓和中國分別位居48和104名。

動盪不安長期趨勢

報告中也指出，全球的暴動在過去10年間成長282%，罷工更暴增821%，2019年全球58%的國家曾發生流血示威，反映出動盪不安的長期趨勢。研究者警告，新冠肺炎疫情將對政治穩定性產生負面影響，如美國、德國和法國近期紛紛出現示威，而義大利、希臘、拉脫維亞和波蘭恐難度過疫情的經濟衝擊。

「中美之間的緊張關係，將會影響聯合國安理會的正常運作。」經濟與和平研究所的創始人基勒利指出，聯合國的維和費用雖有增加，但受到疫情影響，各國只能自掃門前雪，減少國際援助，利比亞、阿富汗和南蘇丹首當其衝。

【更多精采內容，詳見 】