「一切都是金正恩計畫」 脫北議員：反朝傳單只是藉口

南韓中央日報報導，曾任北韓駐英國大使館公使的南韓未來統合黨議員太永浩表示，北韓把「對韓工作」轉變為「對敵工作」是金正恩政權準備已久的外交戰略，所謂的脫北者散佈反朝傳單問題只是一個藉口。

太永浩6月10日在臉書上發表文章寫道，「金正恩政權的行為不能只片面地去看。河內會談破裂後，金正恩去年4月發表施政演講，又在去年12月和今年5月召開的勞動黨全體大會上將重點放在了強化核威懾力上，現在此舉也是這一連串戰略的延伸」。

去年2月在越南河內舉行的川金會因為朝美圍繞無核化和解除對朝制裁的立場不一而宣告破裂。兩個月後，金正恩發表施政演講，威脅美國如果不盡快作出決定、重啟談判，北韓將走上「其他道路」。由於談判遲遲沒有進展，金正恩在同年12月召開的勞動黨全體大會上宣布強化核威懾，繼續保持動員態勢。今年5月召開的勞動黨中央軍事委員會擴大會議也重申了這一方針。

太永浩議員引用《寄生上流》電影中的台詞，表示「金正恩做什麼都有計劃，目前只是在為落實既定計劃尋找藉口罷了」，「卑鄙的是，他們竟然讓最無力的弱勢群體——脫北者散佈的幾張反朝傳單來背鍋，非常拙劣」。

他還預測，未來北韓對南韓的態度不會發生大的變化。他表示，「其實朝鮮的對韓工作一直都是按照對敵鬥爭的方式進行的，沒有出現實質性變化，只不過是在需要韓國的時候，表面上把對敵鬥爭包裝成『我們民族』之間的工作，朝鮮的態度一直以來其實都是一樣的。」