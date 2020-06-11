聽新聞
test
0:00 / 0:00
南韓防長：北韓加劇南北緊張局勢 應做好全面應對
韓國國際廣播電台報導，南韓10日召開全軍指揮官會議。此次會議是在對北傳單導致南北關係緊張加劇的情況下召開的。
最近北韓以對北傳單為由強烈譴責韓方，並表示在接壤地區將發生令韓方焦頭爛額的事。北韓還拒絕應答為防止突發事件的軍方通訊線聯絡。
南韓國防部長官鄭景斗在會議上指出，北韓拒絕履行南北合作和9.19軍事協議，並指責韓軍訓練和戰力提升，將南北關係阻塞的責任推卸到韓方。
鄭景斗還強調，北韓稱要把對南工作全面轉換為對敵工作，我們應做好全面的準備態勢應對加劇的緊張局面。
鄭景斗表示，今年發生了民間人員非法潛入軍隊、外籍人員通過泰安沿海非法入境等事件，軍方應彌補漏洞，防止此類事件再度發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言