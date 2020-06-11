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南韓防長：北韓加劇南北緊張局勢 應做好全面應對

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓國防部長鄭景斗（右二）10日主持軍事會議。歐新社
南韓國防部長鄭景斗（右二）10日主持軍事會議。歐新社

韓國國際廣播電台報導，南韓10日召開全軍指揮官會議。此次會議是在對北傳單導致南北關係緊張加劇的情況下召開的。

最近北韓以對北傳單為由強烈譴責韓方，並表示在接壤地區將發生令韓方焦頭爛額的事。北韓還拒絕應答為防止突發事件的軍方通訊線聯絡。

南韓國防部長官鄭景斗在會議上指出，北韓拒絕履行南北合作和9.19軍事協議，並指責韓軍訓練和戰力提升，將南北關係阻塞的責任推卸到韓方。

鄭景斗還強調，北韓稱要把對南工作全面轉換為對敵工作，我們應做好全面的準備態勢應對加劇的緊張局面。

鄭景斗表示，今年發生了民間人員非法潛入軍隊、外籍人員通過泰安沿海非法入境等事件，軍方應彌補漏洞，防止此類事件再度發生。

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