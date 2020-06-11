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南韓計劃從《民法》中刪除父母對子女的懲戒權
韓國國際廣播電台報導，近期，南韓虐待兒童事件接連不斷。對此，有觀點認為，給予親權人懲戒權的有關法律導致了這一問題。
在此背景下，南韓法務部推進從《民法》中刪除懲戒權的方案。根據現行《民法》，親權人擁有懲戒權。有分析稱，此規定會被誤解為法律允許親權人體罰子女。
根據《民法》第915條規定，親權人可懲罰子女，以保護或教導他們。但有不少人認為，相關規定會被誤解為法律允許親權人對子女予以超越教導範圍的懲戒，包括體罰。
有鑑於此，南韓法務部決定，將推進從《民法》中刪除父母懲戒權相關內容的方案。此外，法務部還計劃研究禁止父母體罰子女的新法律條款。
法務部決定，將從12日起與有關機構舉行懇談會，並成立由法律專家組成的特別小組。
爭取將在今年內制定實行方案，並向國會提交《民法》修正案。
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