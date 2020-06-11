聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／俄國幼獅被打斷腿供遊客合影 普亭震驚下令徹查

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
遭受虐待毆打的幼獅辛巴，可見身體虛弱又消瘦，下半身滿是骯髒的泥土。救援人員形容牠被發現的地點「是活生生的地獄」。畫面翻攝：MAILONLINE.com
遭受虐待毆打的幼獅辛巴，可見身體虛弱又消瘦，下半身滿是骯髒的泥土。救援人員形容牠被發現的地點「是活生生的地獄」。畫面翻攝：MAILONLINE.com

俄羅斯近日傳出一隻幼獅被人蓄意打斷後腿，讓牠無法逃跑以供遊客合影。俄國總統普亭對此深感震驚，親自下令執法單位發起刑事調查。

每日郵報報導，這隻幼獅也叫辛巴（Simba），出生沒幾周就被人從母獅身邊偷走，2019年夏季被迫在索契跟遊客一起拍照。眼見辛巴年紀漸長、體型變大，「飼主」乾脆把牠的腿打斷、以防逃跑。

由於辛巴屢被施虐毆打，健康狀況急速惡化，更因脊椎受到重傷，一度瀕臨死亡，最後被扔到達吉斯坦（Dagestan）的一處骯髒穀倉挨餓受凍，身體更被栓住以至幾乎動彈不得、差點就要沒命。

從救援人員拍攝的影片可看到，虛弱又消瘦的辛巴下半身滿是骯髒的泥土，舔著自己的爪子。儘管患有褥瘡、腸阻塞及後腿肌肉萎縮，也因疼痛畏畏縮縮，牠還是抬高已變形的斷腿，努力清理身體。救援領隊艾姬娃（Yulia Ageeva）就說，「牠幾乎沒有食物吃，出於某種原因一直被潑冰水，真是活生生的地獄」。

辛巴被送到車里雅賓斯克的動物收容所接受救命手術，獸醫專家達拉基安（Karen Dallakyan）表示，「人類對牠造成的痛苦有如海水之深，邪惡的攝影師像這樣打斷腿，掠食者無法逃脫，只能乖乖供拍照」。

術後拍攝的幾隻短片可看到，輔助者小心呵護辛巴後腿，鼓勵牠蹣跚向前走。辛巴隨後進行痛苦的復健，重新學習使用四肢走路，進步到可以小步快跑，不僅身體變得越來越健康，被剃掉的毛髮也重新長回來，還能抱著籠舍內的泰迪熊玩偶休息。

儘管看似奇蹟康復，辛巴的身體仍留下永久殘缺。達拉基安在一場視訊會議中，將受虐事件上告普亭，並稱有關單位並未進行調查。普亭當場記下，承諾執法單位會採取行動對付虐待動物的一切人士。在索契為辛巴和遊客拍照的攝影師則否認此事與他有關，並稱事後已把辛巴轉給新的飼主。

辛巴進行痛苦的復健，重新學習使用四肢走路，不僅身體變得越來越健康，被剃掉的毛髮也重新長回來，還能抱著籠舍內的泰迪熊玩偶休息。畫面翻攝：MAILONLINE.com
辛巴進行痛苦的復健，重新學習使用四肢走路，不僅身體變得越來越健康，被剃掉的毛髮也重新長回來，還能抱著籠舍內的泰迪熊玩偶休息。畫面翻攝：MAILONLINE.com
幼獅辛巴出生沒幾周就被人從母獅身邊偷走，2019年夏季被迫在索契跟遊客一起拍照。眼見辛巴年紀漸長、體積變大，「飼主」乾脆把牠的腿打斷、以防逃跑。畫面翻攝：MAILONLINE.com
幼獅辛巴出生沒幾周就被人從母獅身邊偷走，2019年夏季被迫在索契跟遊客一起拍照。眼見辛巴年紀漸長、體積變大，「飼主」乾脆把牠的腿打斷、以防逃跑。畫面翻攝：MAILONLINE.com

普亭 復健 俄羅斯

延伸閱讀

梅克爾不來G7 川普用撤軍報復

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

西伯利亞2萬噸油料外洩！遲兩天才回報 普亭震怒要徹查

川普邀普亭參加G7峰會 英國加拿大反對

相關新聞

影／俄國幼獅被打斷腿供遊客合影 普亭震驚下令徹查

俄羅斯近日傳出一隻幼獅被人蓄意打斷後腿，讓牠無法逃跑以供遊客合影。俄國總統普亭對此深感震驚，親自下令執法單位發起刑事調查...

南韓閨蜜干政案塵埃落定！崔順實終審獲判18年、罰款近5億

南韓最高法院11日對前總統朴槿惠密友崔順實涉嫌收賄等「閨蜜干政案」作出終審宣判，崔順實獲判18年有期徒刑，罰金200億韓...

評／金正恩老妹切斷兩韓聯絡 意欲何為

社論

東京都知事選舉公告剩一週 小池罕見遲未表態

距日本東京都知事選舉公告的18日僅剩一週，被認為有意爭取連任的現任知事小池百合子，昨天卻沒有在東京都議會院會上宣布參選。...

歐盟指控散布疫情不實訊息 中國：我們是受害者

針對歐盟官員指控中國散布疫情的不實訊息，中國駐歐盟使團發言人昨天說，中國是假訊息受害者，而歐盟選擇性提及中國，卻對蓄意反...

首度公開點名中國！歐盟：中俄在全球散布疫情假消息

歐盟官員10日首度公開指控中國和俄羅斯在歐盟內部進行假消息宣傳運動，因為歐盟計畫展開因應大量假消息的行動。

埃及倡議利比亞內戰停火 土耳其拒絕

土耳其今天拒絕埃及所提的利比亞交戰方停火倡議，強調軍閥哈夫塔為奪取首都而展開長達14個月的攻勢失利後才想要停火，「現在已...

北韓：美國如果不想年底大選發生「可怕的事」 就閉嘴別評論兩韓事務

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，美國沒有立場評論朝鮮半島內部事務，並說如果美國希望11月總統大選成功，保持...

疫情衝擊 聯合國大會將首度以虛擬會議方式進行

聯合國大會主席蒂賈尼‧穆罕默德－班迪今天宣布，由於爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，今年的聯合...

吉里巴斯22日大選 親中或親台成關鍵

南太平洋島國吉里巴斯將於廿二日舉行總統大選，中央社發自雅加達的專電報導，吉里巴斯前總統湯安諾近日分析，吉國與台灣、中國的...

與英女王甜蜜合影 菲利普親王悄悄過99歲生日

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天迎來99歲生日，但受到2019冠狀病毒疾病（COV...

龐培歐公布國際宗教自由報告 再批陸壓迫人權

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）10日舉行記者會，公布2019國際宗教自由報告。龐培歐再提六四、維吾爾等...

熱門新聞

撐不住了！美國首家鼎泰豐宣布結束營業

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

北韓：美國如果不想年底大選發生「可怕的事」 就閉嘴別評論兩韓事務

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

Fed決策、鮑爾說了什麼？五大要點一次看

美國哥倫布銅像遭斬首 丟入湖中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。