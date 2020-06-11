影／俄國幼獅被打斷腿供遊客合影 普亭震驚下令徹查

俄羅斯近日傳出一隻幼獅被人蓄意打斷後腿，讓牠無法逃跑以供遊客合影。俄國總統普亭對此深感震驚，親自下令執法單位發起刑事調查。

每日郵報報導，這隻幼獅也叫辛巴（Simba），出生沒幾周就被人從母獅身邊偷走，2019年夏季被迫在索契跟遊客一起拍照。眼見辛巴年紀漸長、體型變大，「飼主」乾脆把牠的腿打斷、以防逃跑。

由於辛巴屢被施虐毆打，健康狀況急速惡化，更因脊椎受到重傷，一度瀕臨死亡，最後被扔到達吉斯坦（Dagestan）的一處骯髒穀倉挨餓受凍，身體更被栓住以至幾乎動彈不得、差點就要沒命。

從救援人員拍攝的影片可看到，虛弱又消瘦的辛巴下半身滿是骯髒的泥土，舔著自己的爪子。儘管患有褥瘡、腸阻塞及後腿肌肉萎縮，也因疼痛畏畏縮縮，牠還是抬高已變形的斷腿，努力清理身體。救援領隊艾姬娃（Yulia Ageeva）就說，「牠幾乎沒有食物吃，出於某種原因一直被潑冰水，真是活生生的地獄」。

辛巴被送到車里雅賓斯克的動物收容所接受救命手術，獸醫專家達拉基安（Karen Dallakyan）表示，「人類對牠造成的痛苦有如海水之深，邪惡的攝影師像這樣打斷腿，掠食者無法逃脫，只能乖乖供拍照」。

術後拍攝的幾隻短片可看到，輔助者小心呵護辛巴後腿，鼓勵牠蹣跚向前走。辛巴隨後進行痛苦的復健，重新學習使用四肢走路，進步到可以小步快跑，不僅身體變得越來越健康，被剃掉的毛髮也重新長回來，還能抱著籠舍內的泰迪熊玩偶休息。

儘管看似奇蹟康復，辛巴的身體仍留下永久殘缺。達拉基安在一場視訊會議中，將受虐事件上告普亭，並稱有關單位並未進行調查。普亭當場記下，承諾執法單位會採取行動對付虐待動物的一切人士。在索契為辛巴和遊客拍照的攝影師則否認此事與他有關，並稱事後已把辛巴轉給新的飼主。