南韓閨蜜干政案塵埃落定！崔順實終審獲判18年、罰款近5億

南韓最高法院11日對前總統朴槿惠密友崔順實涉嫌收賄等「閨蜜干政案」作出終審宣判，崔順實獲判18年有期徒刑，罰金200億韓元（約台幣4.96億元）。

現年64歲的崔順實受到18項罪名指控，包括收賄、濫權、詐欺未遂和強迫等。而青瓦台前幕僚安鍾範則被判處4年有期徒刑，罰金6000萬韓幣（約台幣1656萬元）。

崔順實與安鍾範因與朴槿惠共謀強迫50多家大企業向崔順實控制的兩家基金會捐款捐款774億韓元，並與朴槿惠共謀向三星電子副會長李在鎔支援巨額資金，用於贊助崔順實女兒的馬術訓練費用等。

崔順實8日出版回憶錄《我是誰：崔瑞原獄中悔悟記》，除了描述自己與朴槿惠的關係，也透露自己當初為了輔佐朴槿惠，與前夫鄭潤會的婚姻才亮起紅燈，最後離婚收場。

崔順實透露，其實自己在青瓦臺輔佐朴槿惠期間被當成「透明人」。她補充道，「我如果追求權力，一定會想辦法為自己謀個一官半職，但朴槿惠沒有家人，我只想在一旁輔佐她，然而這也造成我和家人關係漸漸疏遠，和丈夫也開始有了嫌隙」。