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電廠油污流入北極河 俄宣布緊急狀態

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
圖為2020年6月8日，位在諾里爾斯克漏油意外下游的皮亞西納河三角洲河冰與海冰相遇（已調過顏色）空拍。(Photo by Julien Seguinot on Flicker un-der Creative Commons license)
圖為2020年6月8日，位在諾里爾斯克漏油意外下游的皮亞西納河三角洲河冰與海冰相遇（已調過顏色）空拍。(Photo by Julien Seguinot on Flicker un-der Creative Commons license)

俄羅斯電廠意外造成漏油，恐污染北極河川。俄國北部俄國北部5月底發生一處電廠儲油設備遭毀，導致大量柴油流入地面並波及鄰近河川。由於當地政府清理工作進度緩慢，導致油污流入北極洋河川。環保團體擔憂表示，情況非常糟糕，影響程度是1989年阿拉斯加港灣漏油事件的一半。

汙染面積擴大

據《英國獨立報》報導，位在諾里爾斯克（Norilsk）電廠的儲存塔破裂後，據估計至少有2.1萬噸柴油流出。最早發生意外時當地官員曾設法自行解決，但最後仍功虧一簣，等到意外消息傳到俄國總統普丁時，遭污染的面積已超過10萬平方公尺。

據《BBC》報導，調查人員指出，電廠儲存槽是因為永凍土融解才造成下陷，因為北極異常暖和天氣已經維持數週。克拉斯諾亞爾斯克邊疆區省長烏斯指出，「截至昨日（9日），燃油已經流進皮亞西諾湖，目前必須阻止污染流進北流的皮亞西納河。」

生態、飲水遭波及

皮亞西諾湖屬於皮亞西納河的內灣，後者會流進北極洋的喀拉海，每年10月到6月河川都是結冰。綠色和平組織認為，污染將為水源、飲水的動物以及賴以為生的植物帶來負面影響。該組織當地代表波可洛夫表示，「情況非常糟糕，影響程度是1989年阿拉斯加港灣漏油事件的一半。」

《紐約時報》報導，這次漏油意外已釋出15萬桶柴油到河川，相較阿拉斯加港灣漏油事件則為26萬桶原油。俄國總統普丁在上週宣布當地進入緊急狀態。世界自然基金會代表維荷魏斯特指出，這次意外是現代俄國史上最大型的漏油事件之一，「結局就是魚死掉、鳥類羽毛沾污以及動物中毒。」

俄羅斯聯邦偵查委員會也針對污染與疏失展開刑事調查。目前清理小組已經移除2.3萬立方公尺遭污染的土壤。

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北極 阿拉斯加 俄羅斯

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