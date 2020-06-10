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法院拒羈押李在鎔 檢方、三星後續攻防受矚

世界日報 / 編譯中心／綜合9日電
韓聯社9日報導，南韓首爾中央地方法院9日駁回檢方羈押三星電子副會長李在鎔的聲請，而檢方聲押前三星未來戰略室室長崔志、戰略組組長金鐘重的請求也遭法院駁回。 歐新社
韓聯社9日報導，南韓首爾中央地方法院9日駁回檢方羈押三星電子副會長李在鎔的聲請，而檢方聲押前三星未來戰略室室長崔志、戰略組組長金鐘重的請求也遭法院駁回。 歐新社

韓聯社9日報導，南韓首爾中央地方法院9日駁回檢方羈押三星電子副會長李在鎔的聲請，而檢方聲押前三星未來戰略室室長崔志、戰略組組長金鐘重的請求也遭法院駁回。外界猜測，檢方應已掌握有力證據，足供法院裁判；但李在鎔方提出的檢察搜查審議委員會申請，可能為起訴與否帶來變數。

韓聯社報導，法官裁定不羈押之後，在位於京畿道義王市的首爾看守所等候的李在鎔隨即返家。

首席法官元貞淑表示，檢方聲請羈押嫌疑人的必要性與合理性不夠充分。檢方發聲明稿回應說，基於此案的嚴重性和相關證據，法院裁定駁回令人遺憾，但也表明會依法完善後續搜查工作。檢方指控李在鎔等人涉嫌不正當交易、操縱股價、違反外部審計法規以協助李在鎔接班。

首爾中央地方檢察廳4日向法院聲押李在鎔、崔志成、金鐘重等三人，指控他們涉嫌違反《資本市場法》進行不正當交易、操縱市場、違反上市公司外部審計相關法律規定。檢方認為，從三星旗下三星物產和第一毛織於2015年合併，到此後三星生物製劑會計詐欺的一系列過程都是在為李在鎔接班營造有利環境。

李在鎔與金鍾重2日向首爾中央地方檢察廳申請召開搜查審議委員會，重新檢視起訴妥當性，檢方表示，將在11日決定是否將此案移交搜查審議委員會。

韓聯社9日報導，南韓首爾中央地方法院9日駁回檢方羈押三星電子副會長李在鎔的聲請，而檢方聲押前三星未來戰略室室長崔志、戰略組組長金鐘重的請求也遭法院駁回。 歐新社
韓聯社9日報導，南韓首爾中央地方法院9日駁回檢方羈押三星電子副會長李在鎔的聲請，而檢方聲押前三星未來戰略室室長崔志、戰略組組長金鐘重的請求也遭法院駁回。 歐新社

李在鎔 首爾 資本市場

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