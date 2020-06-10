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北韓防疫關中國邊界 聯合國曝：糧荒加劇

世界日報 / 編譯中心／綜合9日電

聯合國北韓人權特別報告員昆塔納（Tomas Ojea Quintana）9日警告，北韓為了對抗新冠疫情關閉中朝邊境五個月，正令朝鮮糧食短缺惡化，促請安理會重新審視對朝鮮的制裁，以便部分糧食可抵達該國。

路透報導，昆塔納要求平壤當局與國際社會採取緊急行動，緩解這場苦難。

昆塔納說：「糧食短缺在1990年代對北韓產生毀滅性衝擊，而糧食短缺進一步惡化及廣泛糧食不保的前景令人憂心。」

北韓1990年代爆發饑荒，當估計死了300萬人；該國至今未有新冠病毒個案。昆塔納提到，有報告稱朝鮮大城市無家可歸者增加，且藥價不斷攀升，他稱不少家庭只能一天吃兩餐或只吃玉米，甚至只能捱餓。他促請朝鮮無限制地容許人道援助到達。

聯合國世界糧食計畫發言人稱，朝鮮超過1000萬人，相當於總人口四成需要人道援助。在疫情爆發前，超過40%的北韓民眾就已經被視為糧食不保，許多人因營養不良受苦。

北韓 疫情 聯合國

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