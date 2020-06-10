金與正主導「切斷南韓」 華郵猜測：將栽培為潛在領導人

北韓9日突然宣布全面切斷與南韓的聯絡管道，還表示要把南韓視為「敵人」。分析家認為，北韓此舉可能與領導人金正恩的胞妹金與正開始負責對南韓事務急於立威有關，也可能是想利用南韓政府，打擊在南韓政壇實力大增的脫北者團體。

北韓平壤時報報導，上月底有「成千上萬」傳單越過邊界飄到北韓境內。南韓的脫北者團體和民運人士其實多年來一直在邊界地區空飄傳單到北韓，但這次北韓的動作異常激烈。

分析家韋瑟指出，南韓文在寅政府一向大力推動與北韓和解，對北韓不滿空飄傳單一事也立即回應，但北韓仍舊大做文章，強調將「對韓工作」改為「對敵工作」的重要性，可能與金與正的新職務有關，「金與正顯然利用此事提高她的地位」，讓南韓知道現在她說的話就是北韓政策。

華盛頓郵報則分析，金與正下令與首爾斷絕關係，也顯示她似乎將被培養為潛在領導人。

南韓也有分析指出，近來金正恩和金與正似乎開始分別扮演對南韓的「黑白臉」。今年3月，南韓不滿北韓試射短程飛彈，金與正曾發表聲明，反批南韓政府「愚蠢」、「受驚嚇狂吠的狗」，沒想到隔天文在寅卻接獲金正恩親筆信，對南韓新冠病毒疫情表示慰問。

聯合國軍司令部：與朝軍熱線仍暢通

南韓官員9日依照慣例撥打多個對北韓的聯絡電話，平壤方面均未接聽。不過駐南韓聯合國軍司令部表示，其辦公室和北韓軍方的直通電話仍是暢通狀態。韓聯社報導，北韓此一舉動是對南韓施壓的慣用方法。

韓聯社指出，兩韓聯絡管道已不是第一次中斷，北韓過去經常以斷絕、恢復聯絡來表現對南韓的立場變化。北韓上次切斷聯絡是在2016年2月，當時南韓朴槿惠政府決定全面中斷兩韓合作的開城工業園區營運，北韓隨後切斷板門店聯絡管道及軍方熱線等兩韓之間40多條電話線路，中斷近兩年才在2018年初恢復。