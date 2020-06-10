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影／壯觀！空拍大堡礁6萬多隻綠蠵龜上岸產卵

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲昆士蘭省環境科學廳（DES）的研究團隊10日公布無人機空拍影像，可見到成千上萬隻綠蠵龜2019年12月時正在聚集，準備登上世界最大綠蠵龜繁殖處的雷恩島產卵。路透&QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE / GREAT BARRIER REEF FOUNDATION
澳洲昆士蘭省環境科學廳（DES）的研究團隊10日公布無人機空拍影像，可見到成千上萬隻綠蠵龜2019年12月時正在聚集，準備登上世界最大綠蠵龜繁殖處的雷恩島產卵。路透&QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE / GREAT BARRIER REEF FOUNDATION

澳洲昆士蘭省環境科學廳（DES）的研究團隊10日公布無人機空拍影像，顯示成千上萬隻綠蠵龜準備登上大堡礁附近一座小島產卵，場面相當壯觀。

CNN報導，這隻影像攝於2019年12月，當時正值綠蠵龜築巢季，DES團隊當時在研究無人機計算龜群數目的準確度。錄影地點位於世界最大綠蠵龜繁殖處的雷恩島（Raine Island），共錄到多達64000隻綠蠵龜。不過，受到巢穴氾濫和地勢條件惡劣影響，這批綠蠵龜的繁殖其實不如預期。

「綠蠵龜」取自軟骨和脂肪的顏色，常見於熱帶和亞熱帶水域。出生後約35年間，會在出生的海灘和攝食場之間進行長途遷移。由於人類捕獵綠蠵龜及卵，加上喪失築巢地和受困漁網等威脅，綠蠵龜目前已被列入瀕危物種。

報導指科學家運用不同方式幫助烏龜脫困後，開始著手追蹤龜群的動向，並趁烏龜聚集在沙灘時，用無毒漆在龜殼漆上白色條紋，再等牠們回到水中，隨後登上小船進行計算，卻因視覺問題得出偏差結果，最後才發現無人機是最準確的記錄方式。

DES的鄧士丹博士（Dr. Andrew Dunstan）表示，「在天候不佳的情況下，試圖從小船精確計算數千隻上漆與未上漆烏龜有難處。使用無人機更簡單、安全、精確，數據還可立刻永久保存…我們也太過低估數量了，跟觀察員點算相比，無人機算出的綠蠵龜數目要多出1.73倍」。

研究團隊現在可回頭調整過去的數量推估，並運用結果掌握和管理烏龜數量，希望有朝一日能利用人工智慧，從錄得影像自動推算龜群數目。

綠蠵龜 空拍 沙灘 堡礁

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