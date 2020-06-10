影／日本警察也歧視？ 庫德族人遭壓制：我不能呼吸

正當美國各地民眾上街示威抗議警方疑似執法過當，導致非裔男子佛洛依德身亡之際，日本也傳出警察被拍到涉嫌種族歧視和執法不當，數百名東京群眾6日上街，高舉「我不能呼吸」、「黑人的命也是命」等標語反對警方暴力。

路透報導，這起事件發生於5月22日，正好是佛洛依德之死3天前，地點是東京澀谷。一位不願透露身分的33歲土耳其庫德族男子指控，因為他拒絕警察對車內進行盤查後，兩名員警就開始大聲叫囂，並且將他強行壓制在地。

根據共同社報導和路透8日公布的部分過程影像，警員強行拘束當事人雙手，要他坐下、別惹麻煩，男子則大喊「我什麼都沒做，不要碰我」、「救命」。隨後另一位員警往當事人的腿一踢，迫使他蹲到地上，接著用手臂環住他的頸子、要他閉嘴。其中一名員警發現有人在拍攝，隨即上前制止，影片也就此中斷。

警視廳表示，不會就此案公開發表意見。消息人士向共同社透露，巡邏員警發現當事人疑似違反交通法規，攔車進行職務質問。當事人卻拒絕出示駕照、更試圖突然加速，接著被警方追到道路中央的分隔帶。考慮到車流危險，警察試圖拘束當事人活動，但是他力氣很大，警察才會施展柔道技巧、踢他腿部，想讓他坐到地面。

當事人自稱15歲就來日本居住，當時他正趕著去看牙醫，並抱怨警察的舉動導致他的頸部和背部留下瘀傷。他說，「我不能呼吸，如果我的朋友沒有拍下過程，我不知道還會發生什麼事…讓人非常沮喪」。

接受當事人委託提告的律師奈良泰明表示，警方「以貌取人進行盤問，背後原因就是警察歧視外國人」。