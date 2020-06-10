伊朗查指揮官之死…將處決CIA探員：他洩露蘇萊曼尼行蹤

伊朗司法部9日指出，伊朗人馬吉德為美國中央情報局提供情資，導致伊朗革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼於1月初遭到擊殺。馬吉德已遭判死刑，很快會行刑。

中央社引述半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，司法部發言人在記者會中指出，遭到定罪的馬吉德（Seyed Mahmoud Mousavi Majd）為美國中央情報局（CIA）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）情蒐。

艾斯邁里說，情報內容包括伊朗革命衛隊（IRGC）精銳聖城部隊（Quds Force），以及聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的下落。

他指出，伊朗革命法庭已依間諜罪宣判馬吉德死刑，上級法院維持原判，死刑很快就會執行。

蘇雷曼尼和伊拉克民兵組織人民動員（Hashed al-Shaabi）高級指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），以及一干隨員於1月3日在巴格達國際機場附近命喪美國無人機突襲。白宮和美國國防部承認展開此一暗殺行動，並表示總統川普親自下令擊殺蘇雷曼尼。

蘇雷曼尼生前是IRGC負責海外行動的聖城部隊指揮官，在伊朗國內極具影響力，為伊朗在複雜而廣泛的區域權力爭逐中的焦點人物，更是反美勢力要角。蘇雷曼尼之死使得伊朗與美國結仇更深。