北韓全面切電話 兩韓關係大倒退

北韓對南韓未阻止脫北者團體空飄反平壤文宣大感不滿，上周揚言廢除兩韓軍事協議並關閉邊界聯絡辦公室後，北韓官媒朝中社宣布，九日起切斷與「敵人」南韓間的軍事和政治聯絡管道。韓聯社報導，北韓此一舉動是對南韓施壓的慣用方法。

報導說，北韓勞動黨第一副部長、北韓領導人金正恩胞妹金與正，以及黨中央委副委員長金英哲在前一天的對韓項目部門工作總結會議下達指示，強調將「對韓工作」改為「對敵工作」的重要性。

南韓官員九日依照慣例撥打多個對北韓的聯絡電話，平壤方面均未接聽。不過駐南韓聯合國軍司令部表示，其辦公室和北韓軍方的直通電話仍是暢通狀態。

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅曾於二○一八年舉行三度會面，儘管當時氣氛熱絡，但兩韓關係迄今無實質進展。紐約時報指出，美國和北韓核子談判陷入僵局後，北韓要求南韓不要理會美國壓力，兩韓自行恢復旅遊等往來，並重啟停擺的開城工業園區。南韓並未同意，北韓對南韓態度就開始轉硬。

朝中社報導，平壤「將從二○二○年六月九日中午十三時起，完全切斷並關閉透過南北韓共同聯絡事務所維持的兩韓當局間聯絡電話」以及其他溝通管道，「兩韓東西海岸軍事通訊網路」及北韓勞動黨中央委員會和南韓青瓦台之間的熱線也將切斷。

朝中社說，南韓當局默許脫北者這些「烏合之眾」對北韓的敵對行為，使兩韓關係陷入災難，並表示：「我們得出的結論是，沒必要與南韓當局面對面坐下來談，因為他們只會讓我們感到沮喪。」

北韓方面宣稱，決定要讓「這些叛國賊和賤民為自己的罪行付出代價，就從完全切斷所有溝通和聯絡管道開始」。

韓聯社指出，兩韓聯絡管道已不是第一次中斷，北韓過去經常以斷絕、恢復聯絡來表現對南韓的立場變化。北韓上次切斷聯絡是在二○一六年二月，當時南韓朴槿惠政府決定全面中斷兩韓合作的開城工業園區營運，北韓隨後切斷板門店聯絡管道及軍方熱線等兩韓之間四十多條電話線路，中斷近兩年才在二○一八年初恢復。