向「西北高原」調兵遣將「恰逢」中印談判

中國中央電視台在剛剛過去的周末報道了這一消息。電視畫面中，軍人乘坐民航飛機、客運列車等交通工具進行轉場，裝甲車等大型裝備也是通過普通的鐵路貨運進行轉運。旅長龔偉強在接受央視采訪時說，利用民用運力進行兵力投送，不僅采集了作戰投送和兵力運輸方面的數據，也為後續使用民用運力整建制投送部隊積累了寶貴經驗，「對於提升部隊快速反應和跨區機動作戰能力意義重大。」

央視報道特意強調了「幾千名傘兵、數百台裝備和大批戰訓物資，投送至數千公裡外的西北高原，短短數小時內就完成轉場」。不過，電視報道並沒有解釋部分通過鐵路運輸的人員及物資如何在幾個小時內行進數千公裡。

中印會談成果寥寥

同樣在剛剛過去的周末，中國與印度的高級將領在拉達克邊境地區舉行會晤。印度政府網站周六公布消息，此次與會的印度代表團是由印度陸軍第14軍團司令辛格（Harinder Singh）領銜，中方則是由南疆軍區司令員柳林少將出席會談。印度外交部稱，會談是在「誠摯和積極的氣氛中」進行的，「雙方同意，和平解決邊境地區的現狀」。中國外交部也在一份聲明中稱：「雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，將兩國互不構成威脅、互為發展機遇，不讓分歧上升為爭端的理念落實到行動，增進戰略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。」

德新社分析，周日的印方聲明顯示，前一天的會談並未取得實質結果。此前有報道稱，外界關注會談的焦點是中印雙方是否會同意從邊境地帶撤回增派的軍隊和武器裝備。

央視的報道並沒有明確空降旅的具體投送地點，也沒有說明此次轉場是否與中印邊境局勢緊張有關。中國官方背景的《環球時報》英文版則在6月7日的一篇報道中明確點出了兩者之間的關聯，指出面對新一輪的邊境緊張局勢，中印雙方都加強了邊防兵力。該報還引述匿名退役中國軍官指出，此次軍隊轉場的規模、速度，說明中國軍隊具備在任何時間向任何地點快速投送所需軍力的能力，包括在環境惡劣的高海拔地區。

《環球時報》中文版則未見這篇報道。

中印雙方都將增兵

中國清華大學的中印關系專家李莉在接受香港《南華早報》采訪時認為，今後一段時間內，中印雙方都會互相展示軍力，「在邊境爭端解決前，兩邊的軍事部署不會減弱，競相增兵的行動將會持續。」

新加坡南洋理工大學的防務問題專家高瑞連(Collin Koh Swee Lean)則對《南華早報》表示，中國軍隊迅速調動部隊「並不讓人意外」，因為他們「已經為此訓練了許多年」。而且，印度方面近年來也在努力加強軍隊的機動能力，在邊境地區修建公路、鐵路以及空降場地。

高瑞連還認為，此次中國軍方選擇調動一支常駐湖北的空降旅，也是在向印度之外的國際社會發出信號，強調解放軍的戰鬥力並沒有受到疫情的太大影響。

央視的報道中也指出，成建制調動駐扎在湖北的部隊，說明疫情初始地湖北省已經復蘇。

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