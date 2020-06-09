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15到20萬海員被困船上 聯合國組織呼籲各國允許其上岸　

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一艘停靠在德國梅前州盧布明（Lubmin)港的俄羅斯貨船報告一名船員失蹤。圖／德國之聲中文網
一艘停靠在德國梅前州盧布明（Lubmin)港的俄羅斯貨船報告一名船員失蹤。圖／德國之聲中文網

本周一，一艘停靠在德國梅前州盧布明（Lubmin)港的俄羅斯貨船報告一名船員失蹤。警方後來電話聯系上了該船員，並在數公裡外的一個地方找到了他。原來，這名32歲的俄羅斯船員本應只在船上工作四個月，但受疫情影響，現已在船上呆了7個月，巨大的精神壓力讓他做出了偷偷跑上岸的舉動。警方發現該船員時他有些低燒，經醫生檢查排除了新冠感染。該船員受到未經許可入境的投訴，不過，幸運的是，他獲得了過境簽證，並於當天下午踏上了返鄉之旅。

據聯合國下屬的國際勞工組織本周一報告，全球有15萬到20萬海員因新冠防疫規定被困在船上，不能上岸。船上的情況每天都在惡化。許多海員本來數周、數月前就該結束船上的工作上岸回家，但卻因為旅行禁令不得下船。一些國家為防止新冠病毒傳播禁止海員替換。現在的情況是，在海上漂泊的船員精疲力盡，有的心理健康出現問題，履行安全職責的能力因此降低。而另外許多海員休假結束後卻不能返回船上工作，因此沒有了收入。

國際勞工組織呼籲各國政府、健康當局和移民當局，立即找到一條途徑，以便利海員交接及返回家鄉，同時采取措施將感染風險降至最低。國際勞工組織總干事蓋·萊德（Guy Ryder）說：「強迫精疲力盡的海員在合同結束後再繼續工作超過4個月是不可接受的。這危害他們的健康，也危害海上安全。我們呼籲各國政府共同努力，讓海員可以安全交接。」他同時呼籲各國政府給予海員「關鍵勞工」地位。這一地位讓他們可以不受旅行限制，方便他們上下船：「我敦促會員國認識到海員是『關鍵勞工』，並采取迫切需要的措施，讓那些一直努力工作為我們提供藥品、食物和其他必需品的人能夠回家並與新船員交接」。

近日，中國網絡上也流傳著一封滯留菲律賓海域的中國船員發出的求救信。信中稱，由於大使館的各種推脫，國內的各種政策，200多名中國船員在菲律賓海域漂泊128天，船上有人確診，但卻沒有基本防護設備、口罩。有船員精神崩潰跳海自殺。求救信的最後顯示，發信人已經向多家中國日報，人民網，鳳凰網及中國駐菲律賓使館轉發了該求救信息。不過，迄今中國媒體並未報導該事件，官方也未公開回應。

本文章由德國之聲授權提供】

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