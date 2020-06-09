「讓黨替你發聲」澳智庫報告揭露中國統戰系統規模

澳大利亞戰略政策研究所周二 (6月9日)發布 的一份題為「共產黨為你發聲」的報告，揭露了中國政府如何透過統一戰線系統來擴大自己在海內外的影響力。除了在國內與各群體的特定代表進行「選擇性合作」外，他們也試圖代表這些組織發言，並藉此來強化他們的政權合理性。

然而，這份報告也發現中國政府開始運用統一戰線系統中的多個組織將其勢力擴張至海外。北京運用該系統將影響力深入別國的政黨、海外的華人社群以及跨國公司。專家認為，中國政府透過統戰系統輸出自身的政治模式，此舉也將破壞其他國家的社會凝聚力、增加種族間的緊張感、影響他國內政、推動間諜行動，甚至增加未授權的科技轉移的頻率。

主要負責這份報告的研究員周安瀾向德國之聲表示，雖然各國近年來漸漸開始注意到中國統戰部推動的一些工作，但他過去一年來的研究發現，中國的情報單位、大學、官媒、國有企業、特定私人企業與外交部門都是中國統一戰線系統的一部份。

他說：「這份研究結果顯示，中國統一戰線系統所涵蓋的範圍比我們想像中還廣，它的範疇超越了中國統戰部所負責的項目。除了統戰部外，中國政府透過各式各樣的機構來推動統戰的工作。這些都是我們之前未察覺的。

周安瀾指出，雖然中國統戰部傳統上主要與國安單位合作，但近年來，這些部門間的關系似乎越來越密切。他指出，中國統戰部在新疆負責實行與安全跟維穩相關的政策便是一個很好的例子。他説：「我預期中國共產黨接下來也會藉由統戰部強化在全球的勢力擴張。」

這份報告除了列出整個中國統一戰線系統的架構與組織，周安瀾也將統戰系統的主要活動進行分類。他的研究結果顯示，此系統的活動主要分成科技轉移、資訊搜集與學術影響力，而這些活動都被中國共產黨納入擴大中國政治影響力的範疇內。

周安瀾告訴德國之聲：「雖然統一戰線系統的活動範疇涵蓋了許多面向，但是此系統的主要目的仍是透過建立他們能隨時驅動的組織來替中國共產黨建立影響力。這類型的政治工作代表中國共產黨透過統一戰線系統，干預世界各國的事務，所以對各國政府來說，這應該是個警訊。」

周安瀾在報告中點出了不少中國透過統一戰線系統在不同國家擴大影響力的案例。其中包含引起各界關注的中國富商黃向墨。他因多次向澳大利亞兩大政黨捐款，成為澳大利亞安全情報組織關注的對象。澳大利亞情報單位在報告中指出，黃向墨透過向政黨捐款來增加中國政府在澳大利亞的影響力。最終，澳大利亞政府在2019年2月正式拒絕黃向墨提出的入籍申請，並撤銷他的永久居留權。

此外，報告中還提到了中國透過統一戰線系統在英國推動的「英國華人參政計劃」。該計劃稱希望透過提供華裔政治人物諮詢與讓他們成為英國國會跨黨派華人事務委員會的成員，來協助擴展他們在特定政策上的影響力。

「英國華人參政計劃」的創辦人李貞駒是多個中國政府駐英組織的法律顧問，客戶包含中國駐英使館與統戰部的海外華人事務辦事處。

周安瀾表示，目前為止全球對中國統一戰線系統的認知仍十分有限，特別是該系統與北京情報工作與秘密行動之間的關系。他告訴德國之聲：「非常少國家已針對中國的統一戰線系統制定相關法律來反制。與其他國家相比，澳大利亞與台灣算是對中國統戰系統帶來的威脅非常有意識，而他們的經驗也能協助其他國家制定相關的反制措施。」

周安瀾建議，當各國在反制中國統一戰線系統所發動的任務時，他們必須要將範圍擴大至政府、公民社會與海外華人社群。他說：「各國應該采取恩威並濟的方式來對抗中國的統一戰線系統。對意圖干預內政的代理人，政府應該以法律制裁。反觀，各國政府也該采取正面的態度去接觸中國統一戰線系統試圖影響的族群。當各國政府針對統一戰線系統采取合理的反制措施時，這些做法是能與對中國的其它政策相輔相成的。」

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