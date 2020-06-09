快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

「讓黨替你發聲」澳智庫報告揭露中國統戰系統規模

德國之聲 / 德國之聲
澳大利亞戰略政策研究所周二 (6月9日)發布 的一份題為「共產黨為你發聲」的報告，揭露了中國政府如何透過統一戰線系統來擴大自己在海內外的影響力。圖／德國之聲中文網
澳大利亞戰略政策研究所周二 (6月9日)發布 的一份題為「共產黨為你發聲」的報告，揭露了中國政府如何透過統一戰線系統來擴大自己在海內外的影響力。圖／德國之聲中文網

澳大利亞戰略政策研究所周二 (6月9日)發布 的一份題為「共產黨為你發聲」的報告，揭露了中國政府如何透過統一戰線系統來擴大自己在海內外的影響力。除了在國內與各群體的特定代表進行「選擇性合作」外，他們也試圖代表這些組織發言，並藉此來強化他們的政權合理性。

然而，這份報告也發現中國政府開始運用統一戰線系統中的多個組織將其勢力擴張至海外。北京運用該系統將影響力深入別國的政黨、海外的華人社群以及跨國公司。專家認為，中國政府透過統戰系統輸出自身的政治模式，此舉也將破壞其他國家的社會凝聚力、增加種族間的緊張感、影響他國內政、推動間諜行動，甚至增加未授權的科技轉移的頻率。

主要負責這份報告的研究員周安瀾向德國之聲表示，雖然各國近年來漸漸開始注意到中國統戰部推動的一些工作，但他過去一年來的研究發現，中國的情報單位、大學、官媒、國有企業、特定私人企業與外交部門都是中國統一戰線系統的一部份。

他說：「這份研究結果顯示，中國統一戰線系統所涵蓋的範圍比我們想像中還廣，它的範疇超越了中國統戰部所負責的項目。除了統戰部外，中國政府透過各式各樣的機構來推動統戰的工作。這些都是我們之前未察覺的。

周安瀾指出，雖然中國統戰部傳統上主要與國安單位合作，但近年來，這些部門間的關系似乎越來越密切。他指出，中國統戰部在新疆負責實行與安全跟維穩相關的政策便是一個很好的例子。他説：「我預期中國共產黨接下來也會藉由統戰部強化在全球的勢力擴張。」

這份報告除了列出整個中國統一戰線系統的架構與組織，周安瀾也將統戰系統的主要活動進行分類。他的研究結果顯示，此系統的活動主要分成科技轉移、資訊搜集與學術影響力，而這些活動都被中國共產黨納入擴大中國政治影響力的範疇內。

周安瀾告訴德國之聲：「雖然統一戰線系統的活動範疇涵蓋了許多面向，但是此系統的主要目的仍是透過建立他們能隨時驅動的組織來替中國共產黨建立影響力。這類型的政治工作代表中國共產黨透過統一戰線系統，干預世界各國的事務，所以對各國政府來說，這應該是個警訊。」

周安瀾在報告中點出了不少中國透過統一戰線系統在不同國家擴大影響力的案例。其中包含引起各界關注的中國富商黃向墨。他因多次向澳大利亞兩大政黨捐款，成為澳大利亞安全情報組織關注的對象。澳大利亞情報單位在報告中指出，黃向墨透過向政黨捐款來增加中國政府在澳大利亞的影響力。最終，澳大利亞政府在2019年2月正式拒絕黃向墨提出的入籍申請，並撤銷他的永久居留權。

此外，報告中還提到了中國透過統一戰線系統在英國推動的「英國華人參政計劃」。該計劃稱希望透過提供華裔政治人物諮詢與讓他們成為英國國會跨黨派華人事務委員會的成員，來協助擴展他們在特定政策上的影響力。

「英國華人參政計劃」的創辦人李貞駒是多個中國政府駐英組織的法律顧問，客戶包含中國駐英使館與統戰部的海外華人事務辦事處。

周安瀾表示，目前為止全球對中國統一戰線系統的認知仍十分有限，特別是該系統與北京情報工作與秘密行動之間的關系。他告訴德國之聲：「非常少國家已針對中國的統一戰線系統制定相關法律來反制。與其他國家相比，澳大利亞與台灣算是對中國統戰系統帶來的威脅非常有意識，而他們的經驗也能協助其他國家制定相關的反制措施。」

周安瀾建議，當各國在反制中國統一戰線系統所發動的任務時，他們必須要將範圍擴大至政府、公民社會與海外華人社群。他說：「各國應該采取恩威並濟的方式來對抗中國的統一戰線系統。對意圖干預內政的代理人，政府應該以法律制裁。反觀，各國政府也該采取正面的態度去接觸中國統一戰線系統試圖影響的族群。當各國政府針對統一戰線系統采取合理的反制措施時，這些做法是能與對中國的其它政策相輔相成的。」

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

英媒：大陸學生若要考上好大學 須讚美政府抗疫表現

英國快報根據英國天空新聞報導，中國大陸一名學校老師梁晶受訪時說，學生若要在「高考」（全國大學入學考試）拿到高分，必須讚美...

一個大罵一個保持沉默 金正恩金與正對南韓搞兩手策略?

北韓國務委員會委員長金正恩在其妹妹、勞動黨第一副部長金與正4日發表對韓譴責談話後首次公開露面，但並未提及南韓，其背景備受...

沖繩石垣市議會提釣魚台改名案 預定22日表決

日本沖繩縣石垣市市長中山義隆9日在市議會提案，將尖閣諸島（我稱釣魚台）的地址由「登野城」改為「登野城尖閣」的議案，預定2...

「讓黨替你發聲」澳智庫報告揭露中國統戰系統規模

澳大利亞戰略政策研究所周二 (6月9日)發布 的一份題為「共產黨為你發聲」的報告，揭露了中國政府如何透過統一戰線系統來擴大自己在海內外的影響力。除了在國內與各群體的特定代表進行「選擇性合作」外，他們也試圖代表這些組織發言，並藉此來強化他們的政權合理性。

北韓突升高對南韓敵意 因金與正急於立威？

北韓官方朝中社9日清晨宣布，北韓將於當天中午起全面切斷與南韓的聯絡管道。文中除了譴責南韓政府對脫北者團體散播反北韓傳單坐視不管，還表示勞動黨第一副部長金與正和黨中央委副委員長金英哲在會議中指示，要把南韓視為「敵人」。

加國警槍殺女原民惹議 50年內家族3人死在警察手中

正當美國人民因佛洛伊德之死爆發大規模抗議時，加拿大日前也發生一名26歲女原住民摩爾（Chantel Moore）在家中遭警察擊斃的事件。該事件引起全國關注，摩爾的家族將從英屬哥倫比亞出發，到案發地點了解情況，原權團體也呼籲展開獨立調查。據悉，該家族過去50年內另有2名成員都死在警察手中。

兩韓關係急凍 北韓怒斷徹底切斷通信管道

北韓國營通訊社「朝鮮中央通訊社」報導，北韓下定決心切斷所有與南韓的官方通訊管道，將在9日正午之前關閉與南韓共同用的一個聯絡辦事處，同時切斷其他官方溝通途徑，其中包括北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅之間的一條熱線，表達南韓脫北者團體在南北韓邊境散播反北韓傳單的不滿。

北韓關閉南北通信線路 南韓在野黨：找藉口施壓

韓國國際廣播電台報導，在北韓宣布關閉與南韓的所有通信線路後，南韓執政黨共同民主黨9日對此表示，北韓此舉是對韓方向北韓散發傳單的反彈，敦促北韓立即取消上述措施。

全面斷線！韓統一部：北韓今天再次拒接南韓電話

韓聯社報導，南韓統一部9日表示，南韓今天中午再次打給北韓，北韓仍未接聽。自9日上午起，北韓就一直未接聽南韓透過兩韓聯絡辦...

巴西政府消極防疫 民眾不滿示威抗議

巴西確診近70萬人，政府消極防疫惹民怨，街頭爆發示威抗議。巴西人民日前湧入街頭，成千上萬的民眾不畏疫情只為抗議總統波索納洛防疫不力，要他下台負責。聖保羅醫學院教授卡拉斯則警告，巴西恐爆發更嚴重疫情，「政府到現在竟無統一的防疫方針，還是由州政府各自決定。」

黑人民權掀熱潮 比利時民眾籲拆利奧王像

黑人運動延燒全球，比利時民眾呼籲政府拆掉殖民非洲的國王銅像！佛洛伊德案使全球陷入黑人民權熱潮，西方國家過往對黑人歧視、奴役的「黑歷史」瞬間成為檢討目標。比利時抗議民眾近日呼籲政府

中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

中共武統台灣的軍事行動推演一直是顯學，最戲劇性劇本就是包含兩棲登陸的全面入侵。富比世專欄作家邵頓（H.I. Sutton...

熱門新聞

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

不滿縱容脫北者發傳單 北韓宣布今起全面切斷與南韓官方溝通管道

明明沒訂...外送卻一直來！男收披薩9年 聽到機車聲就怕

「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

金與正下令！ 今午起全面切斷與南韓通訊管道

中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。