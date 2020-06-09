沖繩石垣市議會提尖閣諸島改名案 預定22日表決

日本沖繩縣石垣市市長中山義隆9日在市議會提案，將尖閣諸島（我稱釣魚台）的地址由「登野城」改為「登野城尖閣」的議案，預定22日表決。由於執政黨占多數，議案通過的機率很高，且必然引發主張列島主權的中國大陸及台灣抗議。

石垣市官員表示，加進「尖閣」字樣，是為了防止與石垣島市區的登野城混淆。尖閣諸島周邊領海5月上旬曾出現日本漁船被大陸海警局船隻尾隨事件，但日方稱與外交問題無關。

中山曾於2017年9月提案變更尖閣諸島名字，但之後以更名所需的事務手續等頗費時間為由，推遲議案。

四艘大陸海警局船隻8日上午再度入侵日本領海，停留約一個半小時後離開，期間日本海上保安本部持續監視。