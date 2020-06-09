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英媒：大陸學生若要考上好大學 須讚美政府抗疫表現
英國快報根據英國天空新聞報導，中國大陸一名學校老師梁晶受訪時說，學生若要在「高考」（全國大學入學考試）拿到高分，必須讚美政府對抗新冠肺炎疫情的表現，罵政府是政治不正確，當然拿不到高分。
高考可能考題包括，試以中國抗疫為例，說明災難如何使國家更強大。
準備參加高考的學生王曉塞說：「老師出作業，要我們從國內疫情新聞歸納出結論。」
梁晶說：「報紙都寫著政府觀點，這些觀點可能會出現在高考題目中。」她舉例說，學生可能得讚美中國抗疫效率高，其他大國在疫情防控上的表現遠不如中國，「愛國是最重要的答案」。
受疫情影響，大陸教育部3月31日宣布2020年高考延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。
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