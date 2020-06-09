英媒：大陸學生若要考上好大學 須讚美政府抗疫表現

「武漢肺炎的爆發原點，比你我料想得還要更早？」哈佛醫學院（The Harvard Medical School）8日公開一份研究報告，透過衛星照片與網路搜索關鍵字的數據分析比對，驚訝地發現：2019年9月——也就是中國政府向世界衛生組織正式通報疫情的前3個月——中國湖北省武漢市的6間三級甲等大型醫院，無一例外地出現了極為異常的出入交通流量增長；百度搜索的疫病典型症狀關鍵字，尤其是咳嗽與腹瀉，也都有異於往年同期的成長波動。然而這份報告能否做為中國瞞報疫情的直接證據？異常的增長數據和搜尋關鍵字，又該如何連結到武漢疫情大爆發的最初時間點？

2020-06-09 13:23