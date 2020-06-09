加國警槍殺女原民惹議 50年內家族3人死在警察手中

正當美國人民因佛洛伊德之死爆發大規模抗議時，加拿大日前也發生一名26歲女原住民摩爾（Chantel Moore）在家中遭警察擊斃的事件。該事件引起全國關注，摩爾的家族將從英屬哥倫比亞出發，到案發地點了解情況，原權團體也呼籲展開獨立調查。據悉，該家族過去50年內另有2名成員都死在警察手中。

綜合媒體報導，4日在新布藍茲維省（New Brunswick）發生努查努阿特第九原住民（Tla-o-qui-aht）女性在家中遭警察開槍擊斃事件。警方稱在凌晨2時接獲死者男友電話，表示女友摩爾稱被人跟蹤、騷擾，請求警方前往查看。但警方到達時，摩爾卻持刀威脅員警，因此員警不得不自衛，朝她連開5槍，令她當場喪命。但目前事發詳細過程尚不得而知。

對此，摩爾的家屬質疑，她個性活潑、友善，不可能主動攻擊警方，再加上她身材瘦小，警方根本不必動用致命武力制伏她，他們強烈認為這是執法過當。

摩爾的姨婆馬丁（Nora Martin）在受訪時則表示，摩爾並不是他們家族中唯一因警方「種族執法」而喪命的人，在50年前，馬丁的祖父也因警方過度壓制，造成頸部骨折而亡，之後，她的另一名親戚也在拘留期間身亡。

埃德蒙茲頓的沃拉斯托奇族（Wolastoqey Nation）六位酋長5日發表聯合聲明，向摩爾的家庭致哀，並表示加拿大對原住民族群，多年來受到不平等的法律及暴力對待，特別是婦女和女童。

多城發起抗議

據了解，加拿大多個城市包括多倫多、渥太華、維多利亞、溫哥華等5日至今持續發生抗議活動，反對種族主義和警察暴力執法。抗議者稱，站出來不僅僅是為了支持黑人，而是向所有被壓迫的族群表達支持，他們只是希望看到社會變革。

據悉，加拿大媒體近日接連曝出警察針對原住民暴力執法的事件。有報導說，今年3月，艾伯塔省一位原住民部落酋長因為機動車年檢證明過期遭到白人警察的逮捕和毆打。涉事的酋長表示，如果類似情況發生在白人居民身上，可能就是開罰單而已。