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兩韓關係急凍 北韓怒斷徹底切斷通信管道

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電
北韓下定決心切斷所有與南韓的官方通訊管道，將在9日正午之前關閉與南韓共同用的一個聯絡辦事處，同時切斷其他官方溝通途徑。這項決定是由北韓勞動黨第一副部長金與正及中央委員會副委員長金英哲在會議中作出。美聯社
北韓下定決心切斷所有與南韓的官方通訊管道，將在9日正午之前關閉與南韓共同用的一個聯絡辦事處，同時切斷其他官方溝通途徑。這項決定是由北韓勞動黨第一副部長金與正及中央委員會副委員長金英哲在會議中作出。美聯社

北韓國營通訊社「朝鮮中央通訊社」報導，北韓下定決心切斷所有與南韓的官方通訊管道，將在9日正午之前關閉與南韓共同用的一個聯絡辦事處，同時切斷其他官方溝通途徑，其中包括北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅之間的一條熱線，表達南韓脫北者團體在南北韓邊境散播反北韓傳單的不滿。

這項決定是由北韓勞動黨第一副部長金與正及中央委員會副委員長金英哲在會議中作出。

朝中社指出，北韓將於9日中午全面切斷和關閉與南韓的聯絡管道，包括北韓勞動黨與南韓青瓦台熱線、軍方通信線路、南北韓共同聯絡事務所的聯絡管道。

此前，北韓揚言要廢除南北韓共同聯絡事務所並完全切斷其他大型跨境計畫，譴責散播傳單是違反兩國間和平協議的敵對行為。北韓放話不惜關閉共同聯絡事務所，甚至一度拒接熱線，北韓8日下午5點雖接起熱線來電，但並未說明上午未接聽電話的原因。

北韓：兩韓再無可談

朝中社報導，「令人作噁的人利用南韓當局不負責任的立場和縱容，對北韓做出敵對行為。他們傷害我們最高領導的尊嚴」。朝中社指出，北韓並稱「兩韓在談判桌上再無可談」，「沒有必要坐下來與南韓當局面對面討論，他們僅讓我們灰心」。

先前北韓已經表示將關閉設在南北韓邊境城市開城的聯絡辦事處。雙方軍隊之間的通訊管道也將中止。這些溝通設施與安排，是金正恩和文在寅2018年4月至9月連續舉行幾次峰會之後建立的。

兩韓聯絡辦公室在2018年9月啟動，分別派駐人員做為雙邊溝通的「長駐管道」，但因新冠肺炎影響，南韓方已全面撤回長駐人員，但仍維持例行聯絡。

北韓 南韓 文在寅

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