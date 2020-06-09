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中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
中共發動侵台軍事行動推演一直是過去數十年的顯學，富比世專欄作家邵頓近日就撰文分析中共侵台可能動用的軍力及不足之處，同時繪製插圖，說明中共侵台可能動用的軍力。畫面翻攝：Forbes.com
中共發動侵台軍事行動推演一直是過去數十年的顯學，富比世專欄作家邵頓近日就撰文分析中共侵台可能動用的軍力及不足之處，同時繪製插圖，說明中共侵台可能動用的軍力。畫面翻攝：Forbes.com

中共武統台灣的軍事行動推演一直是顯學，最戲劇性劇本就是包含兩棲登陸的全面入侵。富比世專欄作家邵頓（H.I. Sutton）近日撰文分析中共可動用軍力與不足之處，以及侵台作戰為何可能失敗。

邵頓指出，外界過去多半不信北京當局擁有足夠的海軍實力，甚至戲稱為百萬人泳渡台海，但中國人民解放軍海軍實力已今非昔比，像新型軍艦陸續下水，麾下已有2艘航空母艦成軍，護航軍艦則是大致模仿美軍神盾艦的現代化防空驅逐艦，加上世界規模最大的潛艦艦隊，實力已足以包圍台灣，派「藍水」海軍從太平洋對台發動間接攻勢可行性也更高。

運載登陸部隊的兩棲艦隊同樣改頭換面，包括071型綜合登陸艦，往後還有075型兩棲攻擊艦，初期侵台主力重擔可能仍落在解放軍的兩棲突擊旅建立灘頭堡，確保龐大登陸艦隊和野牛級氣墊船等，可源源不絕送上主戰戰車等增援。

儘管中華民國海軍已難再佔上風，還有更多因素影響侵台結果。專長兩棲作戰的軍事分析師富利曼（B.A. Friedman）就相信，中共登陸部隊將遭遇堅決抵抗。他說，「就算不是最困難，侵台也會是史上最困難的兩棲作戰之一。台灣已為此準備數十年，針對每一個計畫中的登陸點制定詳盡防衛計畫。」

更重要的是，成功的軍事行動不只取決於帳面上的設備。富利曼認為，「解放軍實戰經驗很少，兩棲作戰經驗甚至更少」，懷疑中方是否有相關知識以及付出慘重代價的意願。

此外，過去20年的資訊環境也有變化，像是社群媒體貼文和衛星偵照等開放資源情報，都讓中共難以長時間隱蔽侵台部隊，解放軍也必須在全球注目下行動，可能導致中方對國際輿論有所顧忌，激烈戰鬥和慘重損失也會傳遞錯誤訊息。要是作戰拖長，台灣更有機會爭取到國際介入。特別是解放軍海軍實力和經驗都落後於美國海軍。一旦美軍決定插手，像是派出潛艦獵殺航母，整場戰鬥就很有可能出現大逆轉。

話雖如此，邵頓仍指中共已打造出令人印象深刻的新型軍艦，又不斷擴張作戰能力，快速集結大型兩棲作戰工具的能力已超越許多國家的海軍，都大大增加軍事侵台推演的可信度。

海軍 解放軍 中共

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