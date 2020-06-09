中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

中共武統台灣的軍事行動推演一直是顯學，最戲劇性劇本就是包含兩棲登陸的全面入侵。富比世專欄作家邵頓（H.I. Sutton）近日撰文分析中共可動用軍力與不足之處，以及侵台作戰為何可能失敗。

邵頓指出，外界過去多半不信北京當局擁有足夠的海軍實力，甚至戲稱為百萬人泳渡台海，但中國人民解放軍海軍實力已今非昔比，像新型軍艦陸續下水，麾下已有2艘航空母艦成軍，護航軍艦則是大致模仿美軍神盾艦的現代化防空驅逐艦，加上世界規模最大的潛艦艦隊，實力已足以包圍台灣，派「藍水」海軍從太平洋對台發動間接攻勢可行性也更高。

運載登陸部隊的兩棲艦隊同樣改頭換面，包括071型綜合登陸艦，往後還有075型兩棲攻擊艦，初期侵台主力重擔可能仍落在解放軍的兩棲突擊旅建立灘頭堡，確保龐大登陸艦隊和野牛級氣墊船等，可源源不絕送上主戰戰車等增援。

儘管中華民國海軍已難再佔上風，還有更多因素影響侵台結果。專長兩棲作戰的軍事分析師富利曼（B.A. Friedman）就相信，中共登陸部隊將遭遇堅決抵抗。他說，「就算不是最困難，侵台也會是史上最困難的兩棲作戰之一。台灣已為此準備數十年，針對每一個計畫中的登陸點制定詳盡防衛計畫。」

更重要的是，成功的軍事行動不只取決於帳面上的設備。富利曼認為，「解放軍實戰經驗很少，兩棲作戰經驗甚至更少」，懷疑中方是否有相關知識以及付出慘重代價的意願。

此外，過去20年的資訊環境也有變化，像是社群媒體貼文和衛星偵照等開放資源情報，都讓中共難以長時間隱蔽侵台部隊，解放軍也必須在全球注目下行動，可能導致中方對國際輿論有所顧忌，激烈戰鬥和慘重損失也會傳遞錯誤訊息。要是作戰拖長，台灣更有機會爭取到國際介入。特別是解放軍海軍實力和經驗都落後於美國海軍。一旦美軍決定插手，像是派出潛艦獵殺航母，整場戰鬥就很有可能出現大逆轉。

話雖如此，邵頓仍指中共已打造出令人印象深刻的新型軍艦，又不斷擴張作戰能力，快速集結大型兩棲作戰工具的能力已超越許多國家的海軍，都大大增加軍事侵台推演的可信度。