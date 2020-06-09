黑人民權掀熱潮 比利時民眾籲拆利奧王像

黑人運動延燒全球，比利時民眾呼籲政府拆掉殖民非洲的國王銅像！佛洛伊德案使全球陷入黑人民權熱潮，西方國家過往對黑人歧視、奴役的「黑歷史」瞬間成為檢討目標。比利時抗議民眾近日呼籲政府，將過去殖民剛果的國王利奧二世的紀念銅像拆除，他在任內壓榨當地黑人開採銅礦、並大幅掠奪自然資源、殘害黑奴，引發爭議。

撤除殘害黑人象徵

根據《歐洲新聞網》報導，由於美國黑人佛洛伊德遭警謀殺案震驚全球，英國、法國、美國等國都群起蜂擁，民眾紛紛走上街頭，抗議政府並未完全讓種族主義消失。而比利時境內的利奧波德二世國王雕像也遭塗鴉、損毀，抗議民眾呼籲政府，要讓殖民主義的象徵儘速消失。

利奧波德二世是比利時王國在位最久的國王，當初列強在劃分殖民地時，將剛果地區劃分給比利時，利奧二世便於1885年成立由他私人經營的「剛果自由邦」。比利時根特大學歷史學家馬西斯表示，利奧二世從未到訪過自由邦，不過他對當地曾極盡所能的壓榨，強迫黑奴開礦、採橡膠，如果有奴隸犯罪，還要剁手指。

殖民史掀檢討

後來壓榨的情況在國內改革派施壓下，利奧波德二世將土地賣給國家後才比較趨緩。雖然解殖呼聲甚高，不過比利時人並沒有全面要將利奧二世抹除的全面檢討浪潮。當地黑人NGO作家羅伯特說，利奧波德二世將很多殖民獲得的財富拿回國內，建造豪華建築，因此獲得「建築王」的稱號，也讓很多民眾受惠，因此正反聲音仍在相互拉扯。

世界各地都掀起檢討的浪潮。除了英國民眾也高呼要撤除奴隸商科爾斯頓的雕像以外，美國也開始拆除許多代表對黑人壓迫的建築與銅像。《美國公廣》提到，曾屬贊成蓄奴一方（南方邦聯）的維吉尼亞州也宣布，近日將拆除州內瑞奇蒙市中心公園佇立的羅伯特‧李將軍大銅像，他是非常有名的南方邦聯將軍。

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