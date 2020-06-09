快訊

為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑人民權掀熱潮 比利時民眾籲拆利奧王像

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
全世界開始全面檢討種族主義，在比利時，民眾也紛紛呼籲政府，拆除最象徵壓迫黑人的利奧波德二世銅像。（維基百科）
全世界開始全面檢討種族主義，在比利時，民眾也紛紛呼籲政府，拆除最象徵壓迫黑人的利奧波德二世銅像。（維基百科）

黑人運動延燒全球，比利時民眾呼籲政府拆掉殖民非洲的國王銅像！佛洛伊德案使全球陷入黑人民權熱潮，西方國家過往對黑人歧視、奴役的「黑歷史」瞬間成為檢討目標。比利時抗議民眾近日呼籲政府，將過去殖民剛果的國王利奧二世的紀念銅像拆除，他在任內壓榨當地黑人開採銅礦、並大幅掠奪自然資源、殘害黑奴，引發爭議。

撤除殘害黑人象徵

根據《歐洲新聞網》報導，由於美國黑人佛洛伊德遭警謀殺案震驚全球，英國、法國、美國等國都群起蜂擁，民眾紛紛走上街頭，抗議政府並未完全讓種族主義消失。而比利時境內的利奧波德二世國王雕像也遭塗鴉、損毀，抗議民眾呼籲政府，要讓殖民主義的象徵儘速消失。

利奧波德二世是比利時王國在位最久的國王，當初列強在劃分殖民地時，將剛果地區劃分給比利時，利奧二世便於1885年成立由他私人經營的「剛果自由邦」。比利時根特大學歷史學家馬西斯表示，利奧二世從未到訪過自由邦，不過他對當地曾極盡所能的壓榨，強迫黑奴開礦、採橡膠，如果有奴隸犯罪，還要剁手指。

殖民史掀檢討

後來壓榨的情況在國內改革派施壓下，利奧波德二世將土地賣給國家後才比較趨緩。雖然解殖呼聲甚高，不過比利時人並沒有全面要將利奧二世抹除的全面檢討浪潮。當地黑人NGO作家羅伯特說，利奧波德二世將很多殖民獲得的財富拿回國內，建造豪華建築，因此獲得「建築王」的稱號，也讓很多民眾受惠，因此正反聲音仍在相互拉扯。

世界各地都掀起檢討的浪潮。除了英國民眾也高呼要撤除奴隸商科爾斯頓的雕像以外，美國也開始拆除許多代表對黑人壓迫的建築與銅像。《美國公廣》提到，曾屬贊成蓄奴一方（南方邦聯）的維吉尼亞州也宣布，近日將拆除州內瑞奇蒙市中心公園佇立的羅伯特‧李將軍大銅像，他是非常有名的南方邦聯將軍。

【更多精采內容，詳見

比利時 建築 奴隸

延伸閱讀

休士頓數千人送別佛洛伊德 拜登向家屬致哀

施暴警察沙文遠距出庭數千名民眾悼佛洛伊德

佛洛伊德之死 土耳其總統告訴川普：此事令我不快

壓脖白警首次出庭 德州為遇害非裔辦哀悼會

相關新聞

不滿縱容脫北者發傳單 北韓宣布今起全面切斷與南韓官方溝通管道

北韓國營通訊社「朝鮮中央通訊社」報導，北韓下定決心切斷所有與南韓的官方通訊管道，將在今天（9日）正午之前關閉與南韓共同用...

中國瞞報新指控？哈佛研究：武漢「疫前3個月」的醫事異常

「武漢肺炎的爆發原點，比你我料想得還要更早？」哈佛醫學院（The Harvard Medical School）8日公開一份研究報告，透過衛星照片與網路搜索關鍵字的數據分析比對，驚訝地發現：2019年9月——也就是中國政府向世界衛生組織正式通報疫情的前3個月——中國湖北省武漢市的6間三級甲等大型醫院，無一例外地出現了極為異常的出入交通流量增長；百度搜索的疫病典型症狀關鍵字，尤其是咳嗽與腹瀉，也都有異於往年同期的成長波動。然而這份報告能否做為中國瞞報疫情的直接證據？異常的增長數據和搜尋關鍵字，又該如何連結到武漢疫情大爆發的最初時間點？

北韓關閉南北通信線路 南韓在野黨：找藉口施壓

韓國國際廣播電台報導，在北韓宣布關閉與南韓的所有通信線路後，南韓執政黨共同民主黨9日對此表示，北韓此舉是對韓方向北韓散發傳單的反彈，敦促北韓立即取消上述措施。

全面斷線！韓統一部：北韓今天再次拒接南韓電話

韓聯社報導，南韓統一部9日表示，南韓今天中午再次打給北韓，北韓仍未接聽。自9日上午起，北韓就一直未接聽南韓透過兩韓聯絡辦...

巴西政府消極防疫 民眾不滿示威抗議

巴西確診近70萬人，政府消極防疫惹民怨，街頭爆發示威抗議。巴西人民日前湧入街頭，成千上萬的民眾不畏疫情只為抗議總統波索納洛防疫不力，要他下台負責。聖保羅醫學院教授卡拉斯則警告，巴西恐爆發更嚴重疫情，「政府到現在竟無統一的防疫方針，還是由州政府各自決定。」

黑人民權掀熱潮 比利時民眾籲拆利奧王像

黑人運動延燒全球，比利時民眾呼籲政府拆掉殖民非洲的國王銅像！佛洛伊德案使全球陷入黑人民權熱潮，西方國家過往對黑人歧視、奴役的「黑歷史」瞬間成為檢討目標。比利時抗議民眾近日呼籲政府

中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

中共武統台灣的軍事行動推演一直是顯學，最戲劇性劇本就是包含兩棲登陸的全面入侵。富比世專欄作家邵頓（H.I. Sutton...

反大規模監控和種族歸納 IBM不賣臉部辨識軟體了

國際商業機器公司（IBM）今天表示，未來將不再販售通用的臉部辨識軟體，並反對將這種技術應用於種族歸納（racialpro...

金與正下令！ 今午起全面切斷與南韓通訊管道

韓聯社報導，北韓朝鮮中央通訊社指出，北韓將於9日中午起，全面切斷與南韓的聯絡管道，表達南韓脫北者團體在南北韓邊境散播反北...

三星少東李在鎔不必羈押 南韓法官駁回檢方聲請

南韓首爾中央地方法院今天（9日）凌晨駁回檢方對三星集團少東、三星電子副會長李在鎔的羈押聲請，檢方對前三星未來戰略室室長（...

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

美國廣播公司（ABC）報導，美國哈佛大學醫學院最新研究指出，衛星影像顯示，去年秋天，中國大陸武漢市幾家大型醫院周圍車流量...

美參議員稱中國破壞疫苗研發 北京否認

美國佛羅裡達州參議員斯科特（Rick Scott）周日在英國廣播公司一個訪談節目中稱，必須盡快研發出新冠疫苗，「但很遺憾，我們有證據顯示，中方正在破壞或阻撓疫苗的研發。」但當記者追問證據時，斯科特表示，有關信息來自情報部門，「有些事情我不方便談論。」

熱門新聞

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

不滿縱容脫北者發傳單 北韓宣布今起全面切斷與南韓官方溝通管道

明明沒訂...外送卻一直來！男收披薩9年 聽到機車聲就怕

金與正下令！ 今午起全面切斷與南韓通訊管道

「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

拜登支持度近50％！CNN：希拉蕊沒到過的高峰 川普要小心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。