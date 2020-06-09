巴西政府消極防疫 民眾不滿示威抗議

巴西確診近70萬人，政府消極防疫惹民怨，街頭爆發示威抗議。巴西人民日前湧入街頭，成千上萬的民眾不畏疫情只為抗議總統波索納洛防疫不力，要他下台負責。聖保羅醫學院教授卡拉斯則警告，巴西恐爆發更嚴重疫情，「政府到現在竟無統一的防疫方針，還是由州政府各自決定。」

政府防疫消極惹議

根據《半島電視台》報導，巴西人民日前開始湧入首都街頭，成千上萬的民眾不畏疫情，只為抗議總統波索納洛防疫不力，要他下台負責。

身穿黑衣的抗議者施放煙火、敲鑼打鼓，還有人將仿波索納洛的人型玩偶倒掛在樹上，民眾不滿情緒一一釋放，這是巴西疫情爆發以來第一次有人走上街頭抗議。據約翰霍普金斯大學統計，目前巴西確診人數在世界各國中排第2，將近70萬人，死亡人數3萬6455名則是第3多。

上週起，巴西政府停止更新死亡人數及確診數據，批評者認為，政府正試圖掩蓋疫情。本該在家隔離的民眾費南達表示：「我必須站出來捍衛大家的權益，波索納洛是民主及人民生命安全的最大威脅。」專家則警告，巴西不平等的醫療體系及寬鬆的封鎖措施，將導致更嚴重的疫情。

無統一防疫方針

「巴西政府需立刻正視疫情。」聖保羅大學醫學院教授卡拉斯大批，巴西政府到現在還沒有統一的防疫方針，而是放手讓各州政府自行決定。《每日晨報》報導指出，波索納洛層出不窮的不當言論，包括反同、涉及種族及性別歧視等發言，也激發此次抗議者的情緒。

更糟糕的是，波索納洛還經常現身其支持者舉辦的小型造勢集會，以抗衡國內日漸高漲的反對聲浪。抗議者對這位極右翼總統表達不滿，舉著「反對法西斯及種族主義」、「民主最大」及「政府正實施種族滅絕恐怖主義」等標語，控訴性格乖張的波索納洛。

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