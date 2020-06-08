美參議員稱中國破壞疫苗研發 北京否認

（德國之聲中文網）美國佛羅裡達州參議員斯科特（Rick Scott）周日在英國廣播公司一個訪談節目中稱，必須盡快研發出新冠疫苗，「但很遺憾，我們有證據顯示，中方正在破壞或阻撓疫苗的研發。」但當記者追問證據時，斯科特表示，有關信息來自情報部門，「有些事情我不方便談論。」

斯科特說，如果美國或英國率先研發出新冠疫苗，北京「不會歡呼雀躍」。他表示，中共已經下定決心，同美國及其他民主國家為敵。斯科特說，早日研發出疫苗對美國經濟恢復活力至關重要，但如果中國率先研發出疫苗，「將不會同其他國家分享這一成果。」

中方要求美國拿出證據

美國總統特朗普曾多次就疫情問題對中國提出強烈批評，他指責中方沒有及時通報疫情，以至於其他國家無法及時采取防範措施。

周一中國外交部舉行的例行記者招待會上，發言人華春瑩對斯科特的指控做出回應。她說「這位議員既然說美方有證據表明中方試圖破壞西方國家研發新冠肺炎疫苗，那麼就請他拿出證據來，不用羞羞答答。」

華春瑩還表示，新冠肺炎疫苗研發不是中美之爭，而是人類與病毒的戰鬥。她還再度重申中國國家主席習近平今年五月在世衛大會上的承諾，即「中國新冠疫苗研發完成並且投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出中國的貢獻。」

全球範圍內共有133項新冠疫苗研發項目

來自德國制藥企業研發聯合會（VfA)的數據顯示，目前全球範圍內至少有133項新冠病毒的研發項目。其中一些疫苗已經進入總共三個臨床試驗階段的第二階段。也就是說，疫苗的有效性和過敏反應已經完成了動物實驗和至多三十人的小規模試驗，將開啟對五十至五百人的大規模臨床試驗。

目前被各界寄予厚望的疫苗項目包括美國Moderna公司的 mRNA-1273以及中國康西諾生物制藥的一種已進入臨床第二階段試驗的疫苗。英國牛津大學四月底已開始對志願者進行所謂的病毒載體疫苗試驗，

據稱近期內即可開始面向三萬人的第三階段試驗。不過，大多數科學家都認為，疫苗研發成功到批量上市還需要至少12至18個月的時間。

【 本文章由德國之聲授權提供】