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英國安德魯王子涉性醜聞不配合調查 最壞情況：被強制出庭作證

香港01 / 許懿安
英國約克公爵安德魯王子涉美富商性醜聞事件。美聯社
英國約克公爵安德魯王子涉美富商性醜聞事件。美聯社

英國媒體6月8日引述消息人士稱，美國司法部已直接向英國內政部申請司法互助，如果獲得批准，最壞情況下可強制英國約克公爵安德魯王子（Duke of York，Prince Andrew）出庭作證。

他涉及美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前所犯的性罪行。他被控曾與數十名未成年少女有性交易。他與不少權貴私交甚篤，更被指為政要名流安排未成年少女的性服務。

任職基金經理的愛潑斯坦，過去與眾多名人相熟，包括美國總統川普（Donald Trump）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）等。川普近來極力撇清，否認與愛潑斯坦關係密切。

愛潑斯坦所涉案件本來預計在2020年中開審，但他在8月10日在紐約的監獄中自殺身亡。雖然他已撒手人寰，但執法部門認為應繼續追查涉案人士，包括被指協助安排少女賣淫的女性好友。安德魯王子被指曾接受性招待，自然成為受查對象。

最壞情況：被逼作供

安德魯王子被指自1999年起便是已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的朋友，曾參加後者舉行的派對。派對中有提供性服務的年輕女子。雖然有人公開指控曾與王子發生性行為，甚至自稱被「賣身」。但王子一直否認所有指控，或是從事不當行為，並拒絕接受美國紐約檢察官的盤查。

英國《太陽報》在報道中引述一名消息人士說，美國司法部已直接向英國內政部申請司法互助申請，這是繞過白金漢宮的。如英方批准，他會在數月內出現在英國威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）作供，有可能是經宣誓後以口述或書面進行。

英國「外交噩夢」

該報指英國官員尚未就此做決定。如他拒絕作供，他可能在被傳喚的情況下被逼接受盤查，美國司法部的律師能對他提問。

根據與英國與美國達成的條約，司法互助請求僅用於刑事案件，因此，這也意味着安德魯王子已被捲入刑事調查。消息人士說：「這是一份來自美國的重大意向聲明，它將安德魯移進刑事調查的領域。」此人說：「這顯然是一個外交噩夢。」

王子否認到底

該報引述消息人士也指出，美國司法部不會輕易就這個性質的案件提出司法互助的要求，尤其在案件涉及高級王室成員：「這將英國置於非常艱難的位置，對約克公爵來說更是如此。」

案其中一名受害者朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）接受美國全國廣播公司（NBC）節目《Dateline》訪問，影片在2019年9月20日播出。現時36歲的聲稱，2001年至2002年、即自己大約17歲時開始被迫與安德魯王子發生性關係，合計有3次。她說自己是被販運給安德魯王子，曾收肉金300鎊。但王子否認其事，也拒絕接受紐約檢察官盤查。

王子2019年11月罕有接受英國廣播公司（BBC）電視專訪回應，否認性侵指控，但外界卻對他的回應評價甚低。安德魯王子在訪問中表示，他已經不記得有跟朱弗雷見過面，又指他知道該女子所指控的事根本沒有發生。彭博社當時報報道稱，王子的回應反而引起公眾更多疑問，令王室可能陷入了自1997年戴安娜王妃逝世以來的最大公關災難。

安德魯王子2019年11月20日透過白金漢宮發表聲明，宣布於可見將來暫停執行王室職務，並指願意協助任何適當的執法機構調查。不過代表美國紐約南區聯邦地區法院的律師說，來到2020年1月，王子還是處於「零合作」狀態，2個月後在自願助查方面更是「完全關上大門。」

延伸閱讀：

【新冠肺炎】英國強制入境人士隔離14日　多間航空公司致函投訴

英媒：英國擬立法阻威脅國家安全的外資收購企業

文章授權轉載自《香港01》

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