連自民黨員也不戴「安倍口罩」 戴了反被酸「表忠心」

日本首相安倍晉三4月初為解決國內缺乏口罩問題，宣布發給每戶家庭2片「布口罩」，還為此編列466億日圓（約台幣127億元）的預算。但日本民眾並不買單，還怒轟安倍「浪費納稅錢」。如今，連自民黨員也不願意戴「安倍口罩」，僅安倍派系人士配戴，遭諷刺是在「表忠心」。

日本共同社報導，目前自民黨內仍戴「安倍口罩」的只有包括政務調查會長岸田文雄等極少數安倍派系幹部。此舉也被諷刺「向首相表忠心」。事實上，布口罩後來因品管問題至今尚未配送完畢。消息人士指出，黨內也有批評聲音稱：「國民認為以不需要。」