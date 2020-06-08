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連自民黨員也不戴「安倍口罩」 戴了反被酸「表忠心」
日本首相安倍晉三4月初為解決國內缺乏口罩問題，宣布發給每戶家庭2片「布口罩」，還為此編列466億日圓（約台幣127億元）的預算。但日本民眾並不買單，還怒轟安倍「浪費納稅錢」。如今，連自民黨員也不願意戴「安倍口罩」，僅安倍派系人士配戴，遭諷刺是在「表忠心」。
日本共同社報導，目前自民黨內仍戴「安倍口罩」的只有包括政務調查會長岸田文雄等極少數安倍派系幹部。此舉也被諷刺「向首相表忠心」。事實上，布口罩後來因品管問題至今尚未配送完畢。消息人士指出，黨內也有批評聲音稱：「國民認為以不需要。」
此外，內閣官方長官菅義偉傳出和安倍之間有心結，他在每次的例行記者會上都沒戴安倍口罩。
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