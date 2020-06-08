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記者無故被捕惹議 俄羅斯政府急放人
俄羅斯記者阿札爾進行「獨立抗議」卻被捕，抗議聲浪及輿論高漲後，政府趕緊放人！在新聞工作者及議員不斷抗議下，日前因防疫理由被捕入獄的知名記者阿札爾獲釋出獄，但俄羅斯政府的拘捕依據與防疫規定自相矛盾，也掀起人權觀察組織、俄國會議員及新聞工作者的一陣撻伐。
獨立抗議卻被捕
根據《歐洲電視台》報導，俄羅斯知名記者阿札爾於上週末被釋放，但他入獄的理由，僅是因為進行「獨立抗議」而被捕。
阿札爾是俄羅斯知名獨立報紙《新報》的記者，該報聞名於對政府的大力批判，他也同時擁有地方議員的身份。但在上週，他因抗議俄羅斯維權人士佛隆佐夫無故被捕入獄，在疫情期間的街頭遊走，進行「獨立抗議」，卻遭政府羅織入罪判處15天拘禁，但在新聞工作者及國會議員們的抗議及關切下，迅速獲得假釋。
「一個人發起抗議活動不應該有罪，我們必須繼續爭取權益。」阿札爾獲釋後指出，「俄羅斯政府正以疫情為由限縮人民的權益，想方設法箝制言論自由。」根據無國界記者組織報告顯示，俄羅斯的新聞自由指數在180個國家中排第149名，台灣則為第43名。
拘捕依據矛盾
據《自由歐洲電台》報導，警方對此回應表示，阿札爾是因為違反政府的防疫命令而被捕。但根據俄羅斯政府規定，僅有一人的抗議行動不算聚會，並不在受管制範圍內。
「人權觀察」組織也發出聲明諷道，任何政府都不該以防疫為藉口阻止人民行使權利，「如果抗議者遵循防疫規定，政府更不應該派員驅逐抗議者。」
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