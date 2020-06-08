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敘利亞通膨反政府 隔海聲援非裔美人

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

敘利亞人為經濟高喊罷免總統，也不忘為人權發聲！敘利亞面臨貨幣通膨危機，西南部蘇威達省民眾走上街頭抗爭，要求罷免總統阿薩德，反政府群眾不滿經濟持續惡化，後續恐發生更多示威活動。與此同時，敘利亞藝術家也秀出壁畫，隔海聲援因種族歧視而死的黑人佛洛伊德。

敘利亞陷通膨危機

根據《半島電視台》報導，敘利亞西南部蘇維達省7日多人街頭示威，抗議經濟步履蹣跚及腐敗等問題，由於幣值持續暴跌，全國面臨通膨危機，蘇維達民眾呼籲罷免總統阿薩德，他們高呼反政府口號，從市場向市政大樓邁進。

「敘利亞是自由的！」群眾舉著牌子高呼，「與俄羅斯一起走出去，與伊朗一起走出去！」敘利亞目前仍受到歐盟的制裁，歐盟對敘利亞實施貿易和運輸制裁，這阻礙了急需的人道主義援助的交流，在過去幾個月中，藥品變得愈來愈難進口。

「許多敘利亞人現在已經一無所有。」敘利亞駐巴黎記者哈塔卜說，「因為他們的貨幣價值正在無量下跌，通貨膨脹正在破壞整個市場經濟，上個月在蘇威達發生了兩次示威遊行，連獲取每日溫飽都要努力，有可能發生更多示威活動。

聲援反種族歧視

根據《時代雜誌》報導，敘利亞藝術家阿斯瑪在遭轟炸過的伊德利卜大樓繪製壁畫，向遭壓制枉死的非裔美國人佛洛伊德致意。畫面中，佛洛伊德說他無法呼吸，因為白人警官跪在脖子上，阿斯瑪說，這讓人們回想起3年前阿薩德用沙林毒氣襲擊平民的痛苦回憶。

阿斯瑪在敘利亞最後一個叛軍佔領區伊德利卜為兒童舉辦藝術工作坊，他以自己所知的最佳形式表達他的痛苦。「我們試圖表明，儘管遭到轟炸並失去親友，然後還被稱為恐怖分子，但我們仍然有同情心。」

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敘利亞 通膨

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