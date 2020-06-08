德國之聲獨家報導一／新疆「再教育營」給罪名列表逼迫挑罪 強冠假罪名

(德國之聲中文網) 新疆龐大的「再教育營」網絡中，恐怖的關押日常生活既單調又無聊。被拘留者得坐在小凳子上，接受好幾個小時的思想灌輸與語言課程。

在部分「再教育營」中，他們得花好多個小時，盯著電視中贊揚中國國家主席習近平的電視節目。任何人如果嘗試竊竊私語，都會立即受到嚴厲的懲罰。

對大部分維吾爾人來說，在他們被關押於「再教育營」的無數個月中，有其中一天的經歷讓他們印象深刻。那一天，「再教育營」的官員會逼他們從一個充滿不同罪名的列表中，挑出一個罪名。然而，在此之前，他們往往是在未被告知為何遭逮捕的情況下，便被送入「再教育營」。

德國之聲采訪了4名逃離「再教育營」的人，並透過采訪內容來深入了解「再教育營」更多內幕。這4名維吾爾人都來自新疆，他們分別於2017年跟2018年被關進「再教育營」。4個人都證實，「再教育營」中的管理人員某天將一張含有超過70項行為或罪名的文件交給他們，並逼迫他們從這個列表中，選出一個或是數個罪名。

這個列表中的一些行為包含到國外旅游或與住在國外的人聯系，而這些行為都看似無害。其他的行為則都與宗教有關，包含禱告丶戴頭紗或是支持恐怖組織。

這4個人目前都已搬到哈薩克斯坦。外界認為，他們之所以能離開「再教育營」並搬到哈薩克斯坦，應該與家屬公開聲援與哈國政府透過外交管道與中國交涉有關。也因如此，中國政府已從「再教育營」中釋放了具有哈國居留權丶護照或是有家人住在哈薩克斯坦的「再教育營」成員。哈薩克斯坦當地有不少維吾爾人定居。

然而，對於完全沒有別國國籍或是有家人住在國外的維吾爾人來說，他們基本上無法逃離中國政府的打壓與監控。

雖然德國之聲無法單方面去驗證這4名受訪人分享的內容，但他們的證詞都能驗證一些其他人所說出的內容。此外，德國之聲也采訪了關押於「再教育營」的維吾爾人的家屬，這些維吾爾人都已從「再教育營」被移到監獄。

挑罪認罪過程

其中一名被關在監獄的維吾爾人，因於「再教育營」中感染了肺結核，所以他一直待在營中的醫療區。當管理人員拿著罪名列表去找他時，因為他只會說一些些中文，所以其他被關押的維吾爾人必須替他翻譯。

另一人則是隔著鐵窗，從「老師」的手上拿到這個罪名列表。大部分的「再教育營」都會透過某種方式將「老師」與維吾爾人隔開，而幾乎每個空間都會由持電擊槍的武裝人員看守。

其中一名2018年3月被關入「再教育營」的維吾爾女性向德國之聲表示：「管理人員威脅我說，如果我不從列表中選出罪名的話，就代表我不承認我的罪行。而如果我不承認罪行的話，我將永遠待在營中。這是為何我下定決心選一個罪行。」

另一名曾被關押的維吾爾人則告訴德國之聲，她收到這份列表時，心中充滿恐懼。她除了被迫挑選罪名外，也被要求在列表上簽字。她因此多日無法入眠，因為她擔心自己永遠回不了家。不過，也有些被迫挑選罪名的維吾爾人認為，這個消息對他們來說是個「解脫」。

他告訴德國之聲：「老實講，收到這個列表對我們來說是值得開心的一件事，因為至少我們知道自己會在「再教育營」中待多久，因為在那之前，沒有人告訴我們會被關押多久。」其他受訪者也告訴德國之聲，管理人員曾向他們表示，如果他們願意配合的話，他們被關押的年限可能被縮短。

大部分的受訪者都被脅迫要簽署該文件，但其中一個男子卻成功地拒絕簽字，這樣的行徑被視為是少數於「再教育營」中，維吾爾人能展現勇氣的時刻。但他強調，自己這麼做是因為他認為自己並未做錯任何事，而他也認為自己是無辜的。

他向德國之聲透露，「再教育營」的管理人員在3天內不斷強迫他簽署列有罪名的文件，當中也包含高階主管。然而，他某天便突然被當地官員從「再教育營」轉至長達數月的家庭軟禁，當地政府也持續派人監視他。他說，當時他是唯一被釋放的人，而其他維吾爾人都還被關於「再教育營」內。

他的案例是目前為止，德國之聲唯一找到維吾爾人於「再教育營」內能抵抗壓力的例子。這名維吾爾人持有哈薩克居留證，這或許也成為讓他豁免牢獄之災的關鍵因素。

德國之聲調查發現，「再教育營」官員遞給維吾爾人的文件，似乎是基於中國政府自2014年起，針對75個被視為「極端宗教行為」的列表所設計的。該列表主要是讓當地居民能指認可疑的行為並將案例通報給當地警察。

這些行為包含提倡聖戰與伊斯蘭教法丶強迫女人穿戴面紗或分享含有宗教內容的文宣。然而，其他如放棄喝酒或抽菸等行為也都被列入可疑行為的列表中。

一名受訪者向德國之聲證實，他們於「再教育營」中所拿到的文件，跟這份2014年所頒布的列表非常相似，但「再教育營」中的文件還包含了申請護照或是到國外旅游等新項目。

此外，德國之聲也看到一張新疆和田區官方公告的照片，內容列舉了26項被視為非法宗教活動的行為，包含未經官方許可的宗教活動丶帶領禱告與強迫他人禱告或穿戴面紗。公告中大部分的行為都與「再教育營」內維吾爾人所被迫簽署的文件中列舉的行為一樣。

由於列表中大部分被視為違法的行為都具有宗教性質，這也顯示中國政府是因為維吾爾人的宗教與文化行為而對他們進行打壓。正如異議人士長年來所說得，中國政府試圖透過這種方式來鏟除回教少數民族的生活方式。

美國羅斯-豪曼理工學院的新疆問題專家葛羅斯 (Timothy Grose) 告訴德國之聲，新疆政府常常以「危害社會秩序」這種模糊的理由將宗教活動視為違法。他說：「當地政府能輕易的去解讀任何宗教行為，而這整個系統實際上是既武斷又愚蠢。」

系統性打壓維族人

自從2016年起，中國政府便開始大規模逮補維吾爾人與哈薩克人，並將他們關進所謂的「職業培訓中心」，但國際上一般將這些設施統稱為「再教育營」。雖然很難預估到底有多少人被關押於「再教育營」內，但根據統計，被關於「再教育營」中的新疆維吾爾人與哈薩克人至少介於100萬至1000萬之間。

中國政府稱建造「再教育營」主要是要對抗極端思想並提供維吾爾人有用的技術。然而，中國政府是有理由對維吾爾激進主義感到憂慮的。維吾爾人在忍受了幾十年的文化與政治歧視後，他們對中國政府的不滿越積越深，而這些不滿曾在過去轉化成攻擊漢人的暴力行為。2009年，新疆的烏魯木齊爆發騷亂，導致140人死亡與上百人受傷。當時維吾爾人攻擊當地漢人並毀壞公車。

此外，2014年，烏魯木齊的一個市集也發生恐怖攻擊，當時有31人喪命。為了要回應這一連串的事件，中國政府加強對維吾爾人的監控。不過，中國政府似乎藉由反恐的名義在對整個維吾爾社群進行打壓，而各界都認為，中國此舉是想消除維吾爾人的語言丶宗教與文化。

中國政府在新疆透過各種高科技輔助的嚴厲手段來追蹤並逮補維吾爾人。當地政府也透過「間諜」丶訪視與問訊來監視每個維吾爾家庭。任何一個宗教性的行為都可能讓維吾爾人被關進「再教育營」。新疆政府所實行的懲罰還包含強迫維吾爾人或哈薩克人於「再教育營」中，經歷毫無正當程序的判決。

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