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利比亞內戰大逆轉…政府軍挺進 軍閥謀停火被拒

世界日報 / 編譯中心／綜合7日電
利比亞內戰大逆轉，政府軍挺進軍閥謀停火。 歐新社
利比亞內戰大逆轉，政府軍挺進軍閥謀停火。 歐新社

聯合國承認的利比亞全國團結政府近日連戰皆捷，正繼續向東挺進，朝向戰略重鎮蘇爾特發動攻勢。盤據東部的軍閥哈夫塔遭遇連番軍事挫敗後宣布支持停火，但遭到對方回絕。

中央社報導，哈夫塔（Khalifa Haftar）的部隊於2019年4月揮軍直搗首都，與全國團結政府（GNA）僵持數月，大有取而代之入主的黎波里之勢。GNA在土耳其軍事支援下，於最近數週逆轉戰局，正乘勝追擊繼續向東挺進。

前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）於2011年遭推翻後，利比亞自2014年以來分裂成兩個敵對政權。西北部的黎波里是獲國際承認的GNA所在地；另一個政府在東部城市多布魯克（Tobruk），與自封利比亞國民軍（LNA）的哈夫塔結盟。

GNA獲土耳其和盟友卡達支持；哈夫塔則有俄羅斯、阿拉伯聯合大公國和埃及撐腰。

哈夫塔部隊對的黎波里長達14個月的攻勢在本週遭到GNA擊退。GNA於5日進一步收復首都東南方塔胡納鎮（Tarhuna），奪下哈夫塔部隊在西部的最後堡壘，並且繼續朝戰略重鎮蘇爾特（Sirte）挺進。

GNA發言人格努努（ Mohamad Gnounou）6日指出：「空軍對蘇爾特鎮郊外進行5場空襲，已經下令部隊開始挺進，有計畫地對所有叛軍陣地展開攻擊。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，過了蘇爾特，就進入西部的黎波里坦尼亞地區（Tripolitania）和東部昔蘭尼加地區（Cyrenaica）的傳統分界線，蘇爾特的戰略重要性不言而喻。

蘇爾特鎮位在的黎波里以東450公里處，是格達費的老家。他於2011年也是在這裡命喪北大西洋公約組織（NATO）支持的起義行動。

哈夫塔部隊於1月時受惠當地民兵倒戈，不費一兵一卒拿下蘇爾特。兵家必爭的利比亞主要石油出口港都在這座城鎮以東，這些港口是哈夫塔最重要戰略資產。

聯合國專家於4月指出，俄羅斯僱傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）數以百計戰士參戰幫助哈夫塔。但是這些俄羅斯僱傭兵已於上個月撤離的黎波里以南的戰區。

遭逢軍事挫敗的哈夫塔6日赴開羅，由主要國際支持者埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宣布將自8日起停火。哈夫塔表示，盼塞西致力「緊急並且有效地致力迫使土耳其完全停止對利比亞轉讓武器和派遣僱傭兵」。阿聯和俄羅斯於6日都已宣布支持停火。

不過半島電視台（Al Jazeera）報導，GNA陣營中的利比亞最高國務委員會主席馬格利（Khaled al-Mechri）表示，利比亞人不需要新的倡議，對於哈夫塔在軍事失利後提出重回談判桌的要求予以回絕。

利比亞 俄羅斯 土耳其

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