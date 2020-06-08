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槍手襲擊墨西哥中部戒毒中心 10人喪命

世界日報 / 編譯中心／綜合7日電
墨西哥一戒毒中心發生槍擊事件，致10人死亡。 歐新社
墨西哥一戒毒中心發生槍擊事件，致10人死亡。 歐新社

路透報導，墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）政府6日表示，3名身分不明的襲擊者在伊拉帕托市（Irapuato）一家戒毒者康復中心開槍，造成10人喪生，警方目前已介入調查。

警方同時也在調查當天發生在伊拉帕托市東南塞拉亞市（Celaya）的一起槍擊事件，此事造成3名男子死亡。

瓜納華托州是墨西哥重要的工業重鎮，汽車、飛機和其他重工業的主要國際製造商都在此地設廠。報導稱，瓜納華托州目前已成為幫派暴力的主要爆發點之一，墨西哥總統洛佩斯此前誓言要平息幫派暴力。不過，儘管為應對新冠肺炎疫情採取了封鎖措施，墨西哥殺人案件近來仍達到創紀錄水平。

墨西哥 幫派 新冠肺炎

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