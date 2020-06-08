槍手襲擊墨西哥中部戒毒中心 10人喪命

印度外交部周日（6月7日）發布聲明稱，印中兩國同意和平解決邊境軍事對峙。中印代表周六在兩國邊境會面，此次在邊境舉行的會談是迄今雙邊最高層級會談，由高級指揮官與會。過去四周，當地的邊境指揮官已經舉行了一系列會晤，但仍無法化解僵局

2020-06-08 10:34