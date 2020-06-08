反歧視示威延燒 多國爭議銅像遭毀

(德國之聲中文網) 英國周日(6月7日)再現反種族歧視示威。英國南部的城市布裡斯托（Bristol) 有示威者推倒了17世紀奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）的銅像後，以膝蓋跪在銅像頸部的方式悼念弗洛伊德，並將銅像推入河中。

一名推特用戶發布推文寫道：「我今天見證了歷史。布裡斯托的奴隸商人科爾斯頓的銅像被推倒丶損毀並推入河中。」

網上流傳的影片看到一群示威者將繩子綁在銅像的脖子上，接著拉動銅像使其倒在地上，並將銅像帶到碼頭推入河中。影片中能看到銅像的面部被示威者潑紅漆。當地警方的報告顯示有約一萬名示威者參與了布裡斯托的示威行動。

然而，英國內政大臣巴特爾 (Priti Patel) 在事發後稱示威者的舉動「非常可恥」。她在接受英國天空電視台訪問時表示：「示威者的舉動顯示公共騷亂已逐漸模糊整個示威原先的焦點。」

不過，英國工黨的議員路易斯 (Clive Lewis) 卻在推特發文表達支持示威者去除該銅像。他寫道：「這個銅像代表無數逝去的生命及許多人的痛苦。除非我們能完整呈現相關歷史的復雜性，否則我們永遠無法解決結構性的種族歧視。」

科爾斯頓1680年開始替皇家非洲公司工作，該公司主宰當時的非洲奴隸交易。當時，這間公司每年運送5千名奴隸到英國，而科爾斯頓後來也成為布裡斯托著名的慈善家。

更多爭議銅像遭摧毀

與此同時，全球各地也出現示威者摧毀其他具爭議性的銅像的情況。周六 (6月6日) 美國維吉尼亞州的示威者摧毀了一個美利堅同盟國將軍的銅像。類似的銅像之前曾多次在美國引發爭議。一小群示威者將韋克翰將軍 (Williams Carter Wickham) 的銅像給推倒。2017年時，部分韋克翰的後代曾要求當地政府移除該銅像。

另一方面，美國密西根州的一個城市周五 (6月5日) 選擇移除該市任期最久的市長的紀念碑。該市長生前長期鼓吹推動種族分離政策，並在擔任市長的35年內，多次說出種族歧視的言論。該市的發言人表示，這個紀念碑造成該市市民的長期分裂。

而周日社交媒體上也流傳一段來自布魯塞爾的影片，影像中示威者聚集在前比利時國王利奧波德二世 (King Leopold II) 的銅像前，而他當年據傳曾主導了一場行動，造成1千萬剛果人死亡。

楊威廉/鄒宗翰 (法新社/美聯社)

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