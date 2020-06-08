日本第1季修正後 GDP萎縮2.2%

日本第1季國內生產毛額（GDP）修正後的萎縮幅度為2.2%，情況比初估值3.4%好一些，但依舊面對深度衰退。

路透報導，以4月公布的出口、工業產出、就業數據等資料來看，本季日本經濟因新冠疫情封鎖措施，面臨二次大戰以後最糟的情況。

修正後的數字還是確認日本經濟在四年半後又步入衰退，因為去年第4季GDP減少7.2%，上季也呈下降，出現連續兩季GDP萎縮。

修正後的資本支出大有改善。上季成長1.9%，比先前初估的減少0.5%好很多。但分析師預期未來幾個月資本支出會走下坡， 因為資本支出往往跟著企業獲利的趨勢走，而日本企業的獲利暴跌。