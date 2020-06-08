日本第1季修正後 GDP萎縮2.2%
日本第1季國內生產毛額（GDP）修正後的萎縮幅度為2.2%，情況比初估值3.4%好一些，但依舊面對深度衰退。
路透報導，以4月公布的出口、工業產出、就業數據等資料來看，本季日本經濟因新冠疫情封鎖措施，面臨二次大戰以後最糟的情況。
修正後的數字還是確認日本經濟在四年半後又步入衰退，因為去年第4季GDP減少7.2%，上季也呈下降，出現連續兩季GDP萎縮。
修正後的資本支出大有改善。上季成長1.9%，比先前初估的減少0.5%好很多。但分析師預期未來幾個月資本支出會走下坡， 因為資本支出往往跟著企業獲利的趨勢走，而日本企業的獲利暴跌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言