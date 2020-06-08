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國安考量 英國擬加強限制外資收購英企

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
英相強生擬立法，嚴加限制外國企業收購本國企業。 路透
英相強生擬立法，嚴加限制外國企業收購本國企業。 路透

英國泰晤士報報導，英國首相強生準備立法，嚴加限制外國企業收購英國企業，以免造成國安疑慮。目前，愈來愈多人擔心中國大陸的影響力。

泰晤士說，強生擬立法，要求本國企業董事回報是否有外資收購的情形，違者將面臨罰款、取消董事資格或牢獄之災。

英相顧問康明斯（Dominic Cummings）持續推動的這項法案，據說也得到財相蘇納克的支持。根據法案，若有外國企業試圖收購英企逾25%的股權、資產或智慧財產，英國企業須據實呈報。強生也希望，將學術夥伴關係和研究計畫列為這項法案的適用對象。

報導指出，相關法案可能幾周內就會提出。英國此時與中國大陸的緊張關係日益升高。英國1月認定華為是具有高風險的網路設備商，最近更是對北京要在香港制定國安法表達關切。

英國 強生 國安法

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