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三星李在鎔今將出席聲押聽審 法院若准就得再進監牢

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星集團繼承人、三星電子副會長李在鎔。（路透）
南韓三星集團繼承人、三星電子副會長李在鎔。（路透）

韓聯社報導，南韓三星集團繼承人、三星電子副會長李在鎔今天（8日）將會出席法院的羈押審查聽審。首爾中央地方法院上午將召開羈押審查庭，預計當天晚間或9日凌晨決定是否羈押李在鎔。他因為被認為在三星物產和第一毛織併購案及三星生物製劑會計造假案中涉及不法，上周遭檢方聲請羈押。

三星集團昨天向媒體發出聲明指出，集團迎來危機，而克服危機需要恢復正常經營秩序。外界解讀這是在呼籲今天的羈押審查手下留情，三星需要李在鎔的領導。

路透報導，李在鎔預定當地時間今天上午10時30分出席聽審，如果法院裁定同意檢方聲押，最快今天就會再進監牢。這距離他2018年2月因賄賂案獲釋，才兩年多一點。

南韓檢方正調查2015年的三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併案是否涉及舞弊，以利李在鎔接班；聲請羈押之前，已傳訊李在鎔至少兩次。

南韓檢方懷疑李在鎔和三星高層在當年的三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併過程中，對第一毛織擁有的三星生物製劑（Samsung Biologics）財務灌水，改善第一毛織的帳目，以便能順利推動合併。

三星物產時為三星集團事實上的控股公司，合併成功的話，可將李在鎔送進三星物產，進而鞏固其在集團的接班地位。南韓金融監管機關表示，三星生物製劑在2015年的估值因而被不當膨脹了4.5兆韓元（36.4億美元）。

李在鎔 南韓 首爾

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