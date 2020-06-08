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今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

惠普與廣明光電的光碟機反托辣斯訴訟案，美國聯邦上訴法院裁定廣明必須交出幾乎所有資產，以履行去年對廣明判賠4.39億美元的判決。市場傳出英國製藥大廠阿斯特捷利康已初步接觸競爭對手吉利德，商討可能的合併案。南韓地院今將開審查庭決定，是否羈押三星電子副會長李在鎔。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

● 美國上訴法院裁定廣明幾乎須交出全部資產給惠普

彭博資訊上周六（6日）報導，美國聯邦上訴法院裁定，惠普（HP）得取得廣明光電遭勒令移交所有現金，工廠和專利，以履行2019年對廣明判賠4.39億美元的反托辣斯判決。廣明遭勒令在上訴過程走完之前，必須交出幾乎所有資產，理由是廣明未能提交8,500萬美元的保證金。受理上訴審理的法院（appellate court）同意給予寬限的時間。

廣明7日召開說明會，認為惠普求償不合理，表示將會繼續上訴，討回公道。

● 英國最大藥廠與吉利德商討合併

市場傳出英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）已初步接觸競爭對手吉利德（Gilead Sciences），商討可能的合併案，若成局，將成為全球醫療產業史上最大合併案。彭博資訊引述知情人士報導，阿斯特捷利康上月曾以非正式方式接觸吉利德，以了解吉利德對合併的興趣；阿斯特捷利康並未提出任何交易協議的具體條款。

知情人士說，儘管吉利德已與顧問討論，但尚未決定如何進行，這兩家公司也未展開正式談判。市值達到1,400億美元的阿斯特捷利康，是英國最大製藥業者，且已研發出從癌症到心血管疾病等不同疾病的藥物。截至5日收盤市值達到960億美元的吉利德，開發出「瑞德西韋」（remdesivir），並獲得美國政府批准用以治療新冠肺炎患者。

● 南韓地院今開審查庭決定是否羈押三星電子副會長李在鎔

韓聯社報導，南韓三星電子副會長李在鎔因三星物產和第一毛織並購案及三星生物製劑會計造假案陷入逮捕危機，首爾中央地方法院今天（8日）上午將召開羈押審查庭，預計當天晚間或9日凌晨決定是否羈押。

● OPEC+延長減產至7月底 油價大漲

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）6日確定，將現行每日減產970萬桶的協議延到7月底。國際油價上周五已因此一醞釀多日的利多消息大漲，周線也連六周上揚。OPEC+這輪減產協議的規模為史上之最，原定本月底到期，7月開始減產規模要縮小為日減770萬桶。

布蘭特原油上周五（5日）收盤大漲5.8%，報每桶42.3美元；周線飆漲19.2%。西德州原油周五也漲5.7%，報每桶39.55美元，周線則漲10.7%。

● 美經濟有感復甦上周五道瓊飆漲800點 費半創新高

美股四大指數上周五（5日）全面開高走高，科技股表現尤其強悍，費半指數改寫歷史新高，那斯達克綜合指數盤中一度突破收盤新高，因美國5月就業數據出乎預期地強勁，證明美國經濟復原速度比預期快。

道瓊5日一度飆漲1,056點，終場則以上漲829點或3.15%作收，報27,110點；那斯達克綜合指數盤中突破今年2月寫下的收盤紀錄，尾盤漲幅收斂至2%，年初至今的漲幅擴大到9.4%。費城半導體收漲2.57%，至2,003點，為史上首度突破2,000點大關。

上周來四大指數也都收紅。道瓊大漲6.8%，創4月上旬以來最佳表現。台積電ADR5日收盤漲1.7%，周線漲幅則達9.7%。

英國 李在鎔 南韓

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