印度外交部：印中同意 和平解決邊境對峙

（德國之聲中文網）印度外交部周日（6月7日）發布聲明稱，印中兩國同意"和平解決"邊境軍事對峙。

中印代表周六在兩國邊境會面，此次在邊境舉行的會談是迄今雙邊最高層級會談，由高級指揮官與會。過去四周，當地的邊境指揮官已經舉行了一系列會晤，但仍無法化解僵局。

印度政府網站周六公布消息，此次與會的印度代表團是由印度陸軍第14軍團司令辛格（Harinder Singh）領軍，中方則是由南疆軍區司令員柳林少將出席會談。會晤地點位於中印邊境地區拉達克的莫爾多（Moldo）。

印度外交部稱，會談是在"誠摯和積極的氣氛中"進行的，"雙方同意，和平解決邊境地區的現狀"。聲明強調雙方領導人達成的共識是，"中印邊界地區的和平與安定對雙邊關系的全面發展至關重要"。

聲明還表示，今年是中印建交70周年，雙方在會談期間同意，邊境問題的早日解決，有助於中印關系的進一步發展。雙方還表示將"繼續在軍事和外交層面努力解決爭端，確保邊境地區和平與安定"。

本周五，印度和中國外交部官員也就邊境局勢進行討論。印度政府表示，印度外交部東亞司官員史耐恩（Naveen Srivastava）周五同中國外交部司長吳江浩舉行視屏會議。兩人回顧了印中領導人達成的共識，即印度和中國之間的和平、穩定與平衡關系將是穩定當前全球局勢的積極因素。雙方也同意通過和平討論解決分歧，同時應考慮尊重彼此的敏感度、關切和願望，不讓其演變為糾紛。

中國外交部也在一份聲明中稱："雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，將兩國互不構成威脅、互為發展機遇，不讓分歧上升為爭端的理念落實到行動，增進戰略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。"但在周六的邊境會談後，中方未再發布官方消息。

德新社報道稱，周日的印方聲明顯示，前一天的會談並未取得實質結果。此前有報道稱，外界關注會談的焦點是中印雙方是否會同意從邊境地帶撤回增派的軍隊和武器裝備。

印度官員表示，這場對峙始於五月初，當時有大批中國士兵深入印度控制的拉達克地區並在當地駐扎。印方指稱，中國士兵無視印度多次要求離開的口頭警告，雙方爆發口角、丟擲石塊及互毆。印度隨後也調遣了數千名士兵及部署武器。 此外，中印士兵在五月初也在印度東北部的錫金邦展開對峙。

葉宣/張筠青（綜合報道）

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