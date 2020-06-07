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小鮮肉在81歲丈夫去世後獲500萬遺產 被批寄生蟲

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
81歲英國退休牧師克雷門茲（右）近日去世後，他的27歲羅馬尼亞同性丈夫馬林（左）將繼承超過15萬英鎊遺產。圖／取自KentOnline
81歲英國退休牧師克雷門茲（右）近日去世後，他的27歲羅馬尼亞同性丈夫馬林（左）將繼承超過15萬英鎊遺產。圖／取自KentOnline

英國鏡報報導，81歲英國退休牧師克雷門茲（Philip Clements）近日去世後，他的27歲羅馬尼亞同性丈夫馬林（Florin Marin）將繼承超過15萬英鎊（約台幣568萬元）的遺產，克雷門茲的遺屬批評馬林是「拜金男」、「寄生蟲」。

克雷門茲在羅馬尼亞首都布加勒斯特一家醫院過世，過世時並無家屬陪伴，院方為了防止新冠肺炎擴散，不准探望。

馬林將可獲得15萬英鎊的壽險給付，如果終身不再婚，每月還有2000英鎊（約台幣7萬6000元）生活津貼。此外，克雷門茲在過世前已將名下價值10萬英鎊（約台幣379萬元）的房子過戶給馬林。

馬林接受英國每日郵報訪問時說，克雷門茲過世後，他哭了兩天，「但兩天就夠了，菲利普（克雷門茲）不會希望我哭，他希望大家不論發生什麼事都開開心心的」。

克雷門茲的71歲弟弟東尼說：「馬林是個拜金男。如果我是菲利普，我會找個跟我年紀差不多的。馬林並不愛他。」克雷門茲另一個弟弟、76歲的布萊恩說：「馬林是個寄生蟲，總是得到他要的。」

克雷門茲與馬林透過約會網站認識，三年前在英國英格蘭肯特郡結婚，克雷門茲搬到布加勒斯特後，曾因發現馬林結交西班牙新歡，憤而回到英國，今年3月和好。

英國 羅馬尼亞 寄生蟲

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