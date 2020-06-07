醉翁之意不在酒？三星感性發文 疑實為向法庭求情救主

韓聯社報導，南韓三星電子副會長李在鎔因三星物產和第一毛織並購案及三星生物製劑會計造假案陷入逮捕危機，首爾中央地方法院8日上午將召開羈押審查庭，預計當天晚間或9日凌晨決定是否羈押。三星集團7日發告媒體書表示，集團迎來危機，而克服危機需要恢復正常經營秩序。

告媒體書稱，三星會尊重法院對於李在鎔相關案件的司法判斷，也呼籲媒體和大眾勿作猜測性報導。他們還表示，正常經營秩序因檢方長久調查受限，加上新冠肺炎疫情和中美貿易摩擦等不確定因素增多，讓三星面臨前所未有的挑戰；本應成為挽救經濟主力的三星反而面臨經營危機，引發國民擔憂，對此深感惶恐歉疚。

部分觀點認為，三星所謂的告媒體書實為告法庭書，即呼籲8日的羈押審查手下留情。