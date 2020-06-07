科索沃新任總理向政敵示好 解封塞爾維亞貿易禁令

科索沃新任總理霍蒂宣佈，將解除與長年政敵塞爾維亞的貿易禁令，雙方關係逐漸回溫。塞爾維亞曾聯手俄羅斯阻止科索沃加入歐盟，科索沃則對塞國貨品一律加收100%關稅。霍蒂為設法改善疫情後的經濟及與塞國的關係，上任僅3天就向政敵拋出鬆綁貿易政策釋出善意。

科索沃解除貿易限制

根據《歐洲新聞台》報導，科索沃新總理霍蒂日前才剛就職，就立刻著手改善與政敵塞爾維亞的貿易關係，並在7日宣佈，即刻起解除雙方貿易限制及關稅壁壘。

霍蒂說：「無論如何我們先釋出善意，現在就等塞爾維亞給我們回應。」但他也強調，如果塞爾維亞堅持不肯承認科索沃的獨立事實，禁令仍有可能再次實施。塞爾維亞總統武契奇則表示，對於科索沃開放貿易樂見其成，並稱此舉有助於提升雙方的「外交關係」。

科索沃於2008年宣佈脫離塞爾維亞獨立建國，包括美國、英國、法國、德國和土耳其等100多個國家已經承認其獨立並建立外交關係，而塞爾維亞、俄羅斯及中國則否認至今。科索沃總理霍蒂則在3日上任時表示，「新政府將基於我國憲法與塞爾維亞進行談判，我們不會允許邊境及國土發生任何變化。」

關係一度緊繃

塞爾維亞曾聯手俄羅斯，阻止科索沃加入歐盟。《布魯塞爾時報》報導，科索沃前總理克爾蒂則以掀起貿易戰作為回應，對所有自塞國進口的商品無條件加收100%的關稅。塞爾維亞出口至科索沃的貨物約為每年4億歐元。

霍蒂上任後即設法改善與塞國的關係，他表示，「希望藉由貿易鬆綁，能與塞爾維亞重啟溝通的管道。」加上塞爾維亞曾承諾不會以武力解決與科索沃的問題，雙方關係可望進一步的提升。塞爾維亞總統武契奇也補充說：「我相信塞爾維亞人跟阿爾巴尼亞人可以建立良好的關係。」

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