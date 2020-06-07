金與正罕見談話轟首爾 韓外交部：已跟美討論北韓問題

法國國防部長帕利5日表示，法軍部隊4日在非洲的馬利與阿爾及利亞邊界，擊斃「伊斯蘭北非凱達組織」（AQIM）首腦、阿爾及利亞籍的德魯克岱爾（Abdelmalek Droukdel），他的許多親密盟友也被一併「殲滅」。

2020-06-07 16:04