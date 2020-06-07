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金與正罕見談話轟首爾 韓外交部：已跟美討論北韓問題

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
金正恩胞妹金與正（右）4日罕見發聲明痛罵脫北者。美聯社
金正恩胞妹金與正（右）4日罕見發聲明痛罵脫北者。美聯社

韓聯社報導，在金正恩胞妹金與正4日強烈譴責脫北者團體空飄傳單，並威脅撕毀兩韓軍事協議後，南韓外交部7日說，南韓與美國外交部門已就此事進行磋商。

南韓外交部消息人士說，韓美就包括金與正談話在內的北韓問題緊密保持溝通，並正在密切關注有關動向。

據推測，南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳和美國國務院北韓政策特別代表比根，近期可能就有關事宜交換意見。

外交部 南韓 金與正 金正恩

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