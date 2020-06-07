專綁架西方人士「北非凱達組織」 法軍擊斃首腦

法國國防部長帕利5日表示，法軍部隊4日在非洲的馬利與阿爾及利亞邊界，擊斃「伊斯蘭北非凱達組織」（AQIM）首腦、阿爾及利亞籍的德魯克岱爾（Abdelmalek Droukdel），他的許多親密盟友也被一併「殲滅」。

中央社引述法新社報導，伊斯蘭北非凱達組織在阿爾及利亞邊界設有基地，用來在撒哈拉以南非洲沙赫爾區發動攻擊，並綁架西方人士。2014年8月，法軍在沙赫爾區啟動「新月形沙丘」行動，向非洲沙赫爾地區派遣約5000名軍人，與地區內的多國軍隊協同作戰，共同打擊恐怖主義。

伊斯蘭北非凱達組織源自於阿爾及利亞激進伊斯蘭主義者，於1990年代後期成立的組織；德魯克岱爾對此區數個附屬聖戰士組織握有權力。

法國5日也聲稱逮捕大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in the Greater Sahara, EIGS）首腦。大撒哈拉伊斯蘭國時常在尼日的西部邊界發動攻擊。

帕利表示，「5月19日，法國部隊逮捕姆倫巴特，他是沙赫爾區的聖戰士老手，也是大撒哈拉伊斯蘭國的重要幹部。」他強調，針對大撒哈拉伊斯蘭國「在此區其他重大恐怖威脅」的作戰行動仍持續進行。