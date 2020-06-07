北韓連兩日譴責南韓 揚言「關聯絡辦公室」

北韓連續2天抨擊南韓「縱容脫北者空投傳單」，揚言關閉兩韓聯絡辦公室，並稱南韓「天真地」以為北韓現在就想對話和談判。

根據刊登在北韓中央通訊社的聲明，北韓統一戰線部發言人表示，北韓第一步「絕對會撤掉」位於北韓開城市的兩韓聯絡辦公室，以懲罰南韓未能阻止脫北者向北韓空投傳單。

發言人說：「我們長久以來考慮採取果斷措施，以從根本上消除南邊所有挑釁行為，並徹底關閉及撤掉所有與南邊接觸場所。」發言人還罵脫北者是侮辱北韓最高領導層尊嚴的「雜種狗」和「人渣」。

官媒4日刊登才北韓領導人金正恩胞妹金與正的聲明，當中威脅南韓將廢除近年簽訂的軍事協議。統一戰線部發言人的聲明，附和金與正的抨擊。此聲明也首次證實金與正負責「對南工作」，指出她當日「已下達指示，對南工作部門立即著手執行」。金與正今年3月3日首次發表指摘青瓦台的聲明，之後也有針對朝美關係發言。

金與正4日聲明一出後，南韓官員隨即回應，表示會致力阻止脫北者團體散布傳單。不過，南韓統一部尚未回應北韓統一戰線部最新聲明。

路透報導，聯絡辦公室是南北韓2018年緊張關係緩和期間施行的多項計畫之一。由於最近北韓核武相關談判陷入僵局，兩韓關係再度降到冰點。