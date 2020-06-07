兩國裂痕擴大！ 川普撤9500名駐德美軍

美國川普政府與歐洲盟國之間，正因長期合作協議談不攏而關係緊張，尤其不滿德國投入北約軍費不足，川普下令從德國撤出9500名軍人，此舉可能衝擊美歐安保同盟體系的信心。

路透報導，一名白宮官員坦承，此事確實反映川普政府一直以來對德國的不滿，尤其德國遲未大幅增加軍事開支分攤北約軍費和堅持完成北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），讓俄羅斯得以從波羅的海直接輸送天然氣到德國。德國國防部去年已承諾會做到國防支出占GDP比重2%的北約目標，但要到2031年才能達成。

「送俄羅斯一份大禮」

卡內基國際和平基金會俄羅斯專家魏斯（Andrew Weiss）則表示，美國這個決定是送俄羅斯一份「大禮」。 中央社引述法新社報導，美方此舉恐在北約保護傘架構下，對歐防衛承諾大打折扣，也衝擊美國國防部在非洲及中東的行動。

駐德上限降至2.5萬人

一名資深官員表示，美國將削減目前3萬4500名駐德美軍規模，減少至2萬5000人。這9500名軍人可能被派遣至他處，部分至波蘭、部分至其他同盟國家，其餘將返回美國。官員表示，由於美國為首的北約軍事聯盟總體國防開支增加，德國對於大規模駐軍的需求減少了。

官員表示，這項改變由國家安全顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）簽署備忘錄下令，美國自去年9月開始計畫，現在才準備就緒。

官員表示，此舉是美國最高軍事官員、參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）數月考量的結果，與川普和德國總理梅克爾間的緊張情勢沒有關係。梅克爾日前拒絕川普邀約出席計畫在本月底舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

德官員：助長反美情緒

對此，德國一名高層國防官員表示，一直有從外交管道聽說美國將裁減駐德美軍，但當局尚未接獲美方正式告知。他說：「我們曉得川普會因國內壓力這麼做，但我們本來以為他會先從駐阿富汗美軍著手。裁駐德美軍無助於在德國國內努力維繫兩國關係的友美人士，還會助長已在擴散的反美情緒。」

德國長久以來是美軍在歐洲的一大訓練樞紐，擁有各類重要美軍基地，包括在格拉芬韋赫（Grafenwoehr）及霍亨費爾茨（Hohenfels）的主要訓練基地及駐歐美國空軍、陸軍總部；美軍的非洲司令部也設在德國。