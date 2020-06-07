小池本周宣布角逐連任東京都知事 自民黨傾向禮讓

日本東京都知事將在七月改選，現任知事小池百合子擬在10日東京都議會休會後，正式宣布參選連任。若小池參選，中央執政的自民黨傾向不推派人選，禮讓小池。

每日新聞報導，東京都防疫工作自本月起進入第二階段，放寬對企業的停業要求，逐步恢復經濟活動，小池認為是時候切換為選舉備戰。

10日東京都議會最後一天開會，可望通過因應新冠肺炎、規模達5832億日圓追加預算，包括編列防止疫情擴大合作金，補助因應政府要求暫停營業的中小企業等。由於東京都率先日本國內各地方政府提出合作金等政策，小池有意將其作為防疫成果，對都民宣傳。

報導指出，小池將在東京都議會休會後，正式宣布競選連任。並在宣布參選後，爭取日本勞動組合聯合會(總工會)東京都聯合會推薦參選。

自民黨則傾向不提名人選。自民黨幹事長二階俊博已多次表明支持小池的立場。小池在東京都政與公明黨合作，公明黨在中央執政又與安倍共組聯合內閣，自民黨將研議或與公明黨共同推薦的方式，支持小池連任。雖然自民黨地方黨部與小池關係緊繃，但隨著新冠肺炎疫情擴大，地方黨部仍在黨中央要求下，支持小池追加預算案。

除小池外，曾兩度參選東京都知事、兩度最高票落選的日本律師聯合會前會長宇都宮健兒這次仍將以無黨派獨立參選，已獲得立憲民主黨、共產黨、社民黨三個在野黨支持。熊本縣副知事小野泰輔也表態參選，日前拜會保守派的日本維新之會，尋求支持。保護國民免受NHK傷害黨黨主席立花孝志也表達將推派人選參選。

雖然東京都防疫進入第二階段，允許室外200人以下集會活動，但各候選人考量防疫，選舉活動將一定程度自我約束，將有利知名度高的小池角逐連任。

東京都知事任期即將屆滿，將在18日公告，7月5日投開票。